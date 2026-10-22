Трамп зателефонував Маску та попросив зняти обмеження на Starlink для України, - WSJ

Президент США Дональд Трамп зателефонував засновнику SpaceX Ілону Маску й попросив зняти обмеження на роботу військової версії Starlink (Starshield) в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про розмову

За даними WSJ, у четвер, невдовзі після розмови Трампа з Маском, система працювала більш нормально, повідомили американські й українські посадовці. Частина українських чиновників зазначила, що повної функціональності не відновлено, але швидкість вища, ніж під час обмеження.

Трамп, за словами посадовців, сказав Маску, що його дратує те, що швидкість системи досі обмежена приблизно на рівні 100 миль на годину (близько 160 км/год). Через такий ліміт частина українських ударних дронів і перехоплювачів, пише WSJ, втратила здатність протидіяти російським атакам.

Посадовці розповіли виданню, що цього тижня Трамп казав помічникам і союзникам, що хоче скасувати уповільнення Starlink, яким українські сили користуються для оборони на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс про проблеми Starlink в Україні: Маск не хоче опинитися посеред війни без вказівок уряду США

Хто наказав обмеження

Розмова відбулася після публікації WSJ, у якій ішлося про те, що Маск наказав уповільнити роботу системи. Водночас, зазначає видання, у SpaceX і Білому домі різні версії щодо того, чи діяв Маск самостійно, чи за вказівкою адміністрації.

У Білому домі WSJ відповіли посиланням на недавні заяви Трампа, що він не просив Маска обмежувати швидкість Starlink і не знає, хто віддав такий наказ.

WSJ раніше повідомляло, що Трамп і Маск говорили про Україну й Starlink у день, коли про уповільнення стало відомо публічно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обмеження Starlink українські військові втратили дронів на мільйони доларів, - NYT

Оцінка експерта

"Скасування обмеження швидкості значно посилить здатність України завдавати ударів на оперативну глибину та допоможе розширити застосування реактивних дронів-перехоплювачів", — зазначив експерт з питань війни Росії в Україні з Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман.

За словами Кофмана, українські військові підрозділи повідомляли йому, що перші випробування свідчать про стабільнішу роботу Starlink.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже два десятки конгресменів США закликали дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по РФ

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск особисто наказав обмежити роботу Starlink в Україні після розмови з Трампом, - WSJ