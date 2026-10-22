Венс про проблеми Starlink в Україні: Маск не хоче опинитися посеред війни без вказівок уряду США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає цілком зрозумілим, що Ілон Маск не хоче опинятися посеред війни двох держав без вказівок американського уряду, а питання зі Starshield, за його словами, стосується не самого Маска, а політики США щодо України й Росії.

Про це Венс сказав в інтерв'ю журналістам Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

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Питання про розслідування

Журналісти нагадали, що Маск заявляв, що рішення щодо Starshield ухвалює Пентагон або президент, а The Wall Street Journal писало, що це обговорювалося з ним самим. Венса запитали, чи згоден він із частиною республіканців, які вимагають розслідування. Прямо на це питання віцепрезидент не відповів.

"Я вважаю, що Ілон Маск керує приватною корпорацією, і цілком зрозуміло, що він не хоче опинитися посеред війни між двома державами без того, щоб уряд США фактично вказував, що йому робити. Тож я не думаю, що йдеться про Ілона. Я вважаю, що це принципово питання про те, якою буде політика Америки щодо України та Росії", — сказав Венс.

Він додав, що, як уже казав раніше, США працюють над відновленням переговорів.

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Критика Європи

Венс також назвав "доволі іронічним" те, що європейські країни, які, за його словами, не мають нічого подібного до технологій, розроблених Маском, "майже повсюдно вирішили вести проти SpaceX регуляторну й ліцензійну війну", а тепер "усі біжать" до компанії.

"А тепер усі біжать до SpaceX зі словами: "Будь ласка, зробіть те, що нам потрібно". Це підкреслює те, про що президент говорить роками: європейські країни залежать від американських технологій, бізнесу й армії, водночас європейські політичні лідери полюбляють критикувати США, союзників, від яких так залежать", — додав він.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

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