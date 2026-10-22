Венс о проблемах Starlink в Украине: Маск не хочет оказаться в эпицентре войны без указаний правительства США

Вице-президент США Джей Ди Венс считает вполне понятным, что Илон Маск не хочет оказаться в эпицентре войны между двумя государствами без указаний американского правительства, а вопрос со Starshield, по его словам, касается не самого Маска, а политики США в отношении Украины и России.

Об этом Венс заявил в интервью журналистам Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вопрос о расследовании

Журналисты напомнили, что Маск заявлял, что решение по Starshield принимает Пентагон или президент, а The Wall Street Journal писал, что это обсуждалось с ним самим. Венса спросили, согласен ли он с частью республиканцев, требующих расследования. Прямо на этот вопрос вице-президент не ответил.

"Я считаю, что Илон Маск руководит частной корпорацией, и вполне понятно, что он не хочет оказаться в эпицентре войны между двумя государствами без того, чтобы правительство США фактически указывало ему, что делать. Поэтому я не думаю, что речь идет об Илоне. Я считаю, что это принципиальный вопрос о том, какой будет политика Америки в отношении Украины и России", — сказал Венс.

Он добавил, что, как уже говорил ранее, США работают над возобновлением переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за ограничений Starlink украинские военные потеряли дроны на миллионы долларов, — NYT

Критика Европы

Венс также назвал "довольно ироничным" то, что европейские страны, которые, по его словам, не имеют ничего похожего на технологии, разработанные Маском, "почти повсеместно решили вести против SpaceX регуляторную и лицензионную войну", а теперь "все бегут" к компании.

"А теперь все бегут к SpaceX со словами: "Пожалуйста, сделайте то, что нам нужно". Это подчеркивает то, о чем президент говорит годами: европейские страны зависят от американских технологий, бизнеса и армии, в то же время европейские политические лидеры любят критиковать США, союзников, от которых так зависят", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти два десятка конгрессменов США призвали разрешить Украине использовать Starlink для нанесения ударов по РФ

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Читайте также: День без Starlink на фронте дал россиянам "выходной", а ВСУ заплатили за это собственной кровью, — Бутусов