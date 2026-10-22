Трамп подтвердил, что Маск снял ограничения скорости Starlink для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что основатель компании SpaceX Илон Маск снял ограничения на использование военной версии Starlink для Украины. Он также прокомментировал ночные удары России по Киеву.

Об этом он сказал 22 октября, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Starshield для ВСУ

Журналистка спросила, звонил ли он Маску с просьбой снять ограничения. Трамп ответил:

"Я не хочу это комментировать. Знаете, звонил я или кто-то другой — это не имеет значения. Думаю, главное в том, что он вернул все на круги своя".

Американский президент также добавил, что у него "очень хорошие отношения" с Маском.

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О ночных ударах по Киеву

На вопрос о заявлении Владимира Зеленского, что новые российские удары ночью являются доказательством того, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру, Трамп ответил:

"Посмотрим, как это сложится. Это уже не первый раз происходит".

Напомним, ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп позвонил Маску и попросил снять ограничения. По данным издания, после этого разговора система начала работать на более высоких скоростях, хотя полностью ее функциональность не восстановили.

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Удар РФ по Киеву 22 октября