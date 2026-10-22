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Новини Starlink для України Обстріли Києва Збій у роботі Starlink
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Трамп підтвердив, що Маск зняв швидкісні обмеження Starlink для України

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск скасував обмеження військової версії Starlink для України. Він також прокоментував нічні удари Росії по Києву.

Про це він сказав 22 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

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Starshield для ЗСУ

Журналістка запитала, чи дзвонив він Маску з проханням зняти обмеження. Трамп відповів:

"Я не хочу це коментувати. Знаєте, дзвонив я чи хтось інший — це не має значення. Думаю, головне в тому, що він повернув усе назад".

Американський президент також додав, що в нього "дуже добрі стосунки" з Маском.

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Про нічні удари по Києву

На запитання про заяву Володимира Зеленського, що нові російські удари вночі є доказом того, що російський диктатор Володимир Путін не прагне миру, Трамп відповів:

"Побачимо, як це складеться. Це вже не вперше трапляється".

  • Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп зателефонував Маску й попросив прибрати обмеження. За даними видання, після цієї розмови система почала працювати на вищих швидкостях, хоча повністю її функціональність не відновили.

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Удар РФ по Києву 22 жовтня

  • Вночі проти 22 жовтня війська РФ завдали масованого удару балістикою по Києву, випустивши 21 ракету. Влучання фіксують у шести районах.
  • Загинули двоє людей, ще — 34 поранені, серед яких четверо дітей.
  • У столиці зруйновано приватні будинки, нежитлові будівлі, пошкоджено Свято-Введенський монастир, ТЦ Епіцентр на Почайні, а також Південний міст, рух яким перекрили в обох напрямках.

Автор: 

Маск Ілон (385) Трамп Дональд (8502) Starlink (332)
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Топ коментарі
+9
Тобто підтвердив що обмеження були. Рудий Пес Дюк
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22.10.2026 23:46 Відповісти
+2
Швидкісні обмеження Старлінка для України робилися лише з особистого наказу (побажання) Трампа!
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22.10.2026 23:52 Відповісти
+1
Чи не призначити тоді цього пришелепкуватого «альтернативного генія» очільником Пентагону, якщо від його настрою, в кінцевому випадку, залежить обороноздатність країни.
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22.10.2026 23:50 Відповісти

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