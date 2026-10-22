Трамп підтвердив, що Маск зняв швидкісні обмеження Starlink для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск скасував обмеження військової версії Starlink для України. Він також прокоментував нічні удари Росії по Києву.

Про це він сказав 22 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

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Starshield для ЗСУ

Журналістка запитала, чи дзвонив він Маску з проханням зняти обмеження. Трамп відповів:

"Я не хочу це коментувати. Знаєте, дзвонив я чи хтось інший — це не має значення. Думаю, головне в тому, що він повернув усе назад".

Американський президент також додав, що в нього "дуже добрі стосунки" з Маском.

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Про нічні удари по Києву

На запитання про заяву Володимира Зеленського, що нові російські удари вночі є доказом того, що російський диктатор Володимир Путін не прагне миру, Трамп відповів:

"Побачимо, як це складеться. Це вже не вперше трапляється".

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп зателефонував Маску й попросив прибрати обмеження. За даними видання, після цієї розмови система почала працювати на вищих швидкостях, хоча повністю її функціональність не відновили.

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Удар РФ по Києву 22 жовтня