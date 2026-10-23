Трамп об ограничениях Starlink для ВСУ: "Если есть проблема, я ее решу"

Президент США Дональд Трампзаявил, что поговорит с главой SpaceX Илоном Маском, если у Украины возникнут проблемы с работой Starlink.

Об этом Трамп сообщил журналистам 23 октября, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Трампа

Журналисты спросили его об ограничениях в работе Starlink для украинских военных, которые, по сообщениям СМИ, не прекратились даже после заявлений Трампа о возобновлении работы сервиса.

"Если есть проблема, я ее решу", - ответил политик.

Трамп также сказал, что не разговаривал с Маском по поводу доступа Украины к Starlink:"Я не разговаривал с Илоном Маском. Возможно, придется, но пока не разговаривал. Если это не исправлено, я с ним поговорю. Я слышал, что это уже исправлено".

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Кто приказал ограничить

Трамп уклонился от четкого ответа на вопрос, кто приказал ограничить использование Starlink украинскими военными. Журналистке CNN он сказал:

"Я не имею ни малейшего представления. И даже если бы знал, я бы вам не сказал. Зачем мне вам это говорить?"

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield - так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

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