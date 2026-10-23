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Новости Старлинк Польша Украина Сбой в работе Starlink
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Трамп об ограничениях Starlink для ВСУ: "Если есть проблема, я ее решу"

трамп

Президент США Дональд Трампзаявил, что поговорит с главой SpaceX Илоном Маском, если у Украины возникнут проблемы с работой Starlink.

Об этом Трамп сообщил журналистам 23 октября, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Трампа

Журналисты спросили его об ограничениях в работе Starlink для украинских военных, которые, по сообщениям СМИ, не прекратились даже после заявлений Трампа о возобновлении работы сервиса.

"Если есть проблема, я ее решу", - ответил политик.

Трамп также сказал, что не разговаривал с Маском по поводу доступа Украины к Starlink:"Я не разговаривал с Илоном Маском. Возможно, придется, но пока не разговаривал. Если это не исправлено, я с ним поговорю. Я слышал, что это уже исправлено".

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Кто приказал ограничить

Трамп уклонился от четкого ответа на вопрос, кто приказал ограничить использование Starlink украинскими военными. Журналистке CNN он сказал:

"Я не имею ни малейшего представления. И даже если бы знал, я бы вам не сказал. Зачем мне вам это говорить?"

Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield - так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

  • Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

  • По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

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Автор: 

Маск Илон (311) Трамп Дональд (8476) Starlink (284)
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Топ комментарии
+15
хитра макітра ,створив проблему і сам її рішає
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23.10.2026 18:46 Ответить
+11
А змовчали б - так і залишились би обмеження. А зараз його у всіх газетах возять по обмеженням рудою мордою тому і забігає.
В наступний раз трохи обмежить свою хуцпу.
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23.10.2026 18:47 Ответить
+10
Трамп про обмеження Старлінк для ЗСУ:
Я цю проблему породив, я її і вирішу.
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23.10.2026 18:47 Ответить

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