Ограничения на использование Starlink и Starshield остаются в силе, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на скорость работы терминалов Starlink и Starshield пока остаются в силе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал журналистам перед встречей с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, пишет "Укринформ".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский ждет информации от Рубио

Отвечая на вопрос, сняты ли ограничения скорости работы терминалов Starlink, президент отметил, что они по-прежнему действуют.

"Занимаемся этим", — сказал Зеленский.

Также глава государства напомнил, что ждет от государственного секретаря США Марко Рубио информации о Starlink и поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти два десятка конгрессменов США призвали разрешить Украине использовать Starlink для нанесения ударов по РФ

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Читайте также: День без Starlink на фронте дал россиянам "выходной", а ВСУ заплатили за это собственной кровью, — Бутусов