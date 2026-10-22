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Ограничения на использование Starlink и Starshield остаются в силе, — Зеленский

Starlink для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на скорость работы терминалов Starlink и Starshield пока остаются в силе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал журналистам перед встречей с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, пишет "Укринформ".

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Зеленский ждет информации от Рубио

Отвечая на вопрос, сняты ли ограничения скорости работы терминалов Starlink, президент отметил, что они по-прежнему действуют.

"Занимаемся этим", — сказал Зеленский.

Также глава государства напомнил, что ждет от государственного секретаря США Марко Рубио информации о Starlink и поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) Starlink (278)
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