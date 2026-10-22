Обмеження Starlink і Starshield залишаються чинними, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження швидкості роботи терміналів Starlink і Starshield поки залишаються чинними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав журналістам перед зустріччю з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, пише "Укрінформ".

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Зеленський чекає на інформацію від Рубіо

Відповідаючи на запитання, чи скасували обмеження швидкості роботи терміналів Starlink, президент зазначив, що вони досі діють.

"Займаємось цим", — сказав Зеленський.

Також глава держави нагадав, що чекає від державного секретаря США Марко Рубіо інформації щодо Starlink і постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

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