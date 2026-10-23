Трамп про обмеження Starlink для ЗСУ: "Якщо є проблема, я її вирішу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить із керівником SpaceX Ілоном Маском, якщо в України є проблеми з роботою Starlink.

Про це Трамп сказав журналістам 23 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

Журналісти запитали його про обмеження в роботі Starlink для українських військових, які, за повідомленнями ЗМІ, не припинилися навіть після заяв Трампа про відновлення роботи сервісу.

"Якщо є проблема, я її вирішу", — відповів політик.

Трамп також сказав, що не говорив з Маском щодо доступу України до Starlink: "Я не розмовляв з Ілоном Маском. Можливо, доведеться, але поки що не розмовляв. Якщо це не виправлено, я з ним поговорю. Я чув, що це вже виправлено".

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Хто наказав обмежити

Трамп уникнув чіткої відповіді на запитання, хто наказав обмежити користування Starlink українськими військовими. Журналістці CNN він сказав:

"Я не маю ні найменшого уявлення. І навіть якби знав, я б вам не сказав. Навіщо мені вам це казати?"

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

Раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп телефонував Маску й просив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні, а в четвер Трамп сказав, що "головне, що він повернув усе назад", і не став коментувати, чи дзвонив Маску.

За даними Politico, станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські військові все ще стикалися з обмеженнями швидкості Starlink, попри те що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.

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