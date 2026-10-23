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Новини Starlink для України
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Наразі ми не фіксуємо зняття обмежень для Starlink, - Бескрестнов (Флеш)

Обмеження Starlink досі не скасували повністю

Обмеження швидкості для Starlink, які використовують українські воїни, наразі не скасували повністю.

Про це заявив радник з технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Наразі ми не фіксуємо зняття обмежень у СтарЛінк. Бувають окремі випадки, коли СтарЛінк може рухатися дещо швидше за обмеження, але це, вірогідно, наслідки роботи алгоритму СпейсХ, або особливи умови використання , а не зняття обмеження", - зазначив він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Маск зняв швидкісні обмеження Starlink для України

Також читайте: Обмеження Starlink і Starshield залишаються чинними, - Зеленський

Обмеження у роботі Starlink в Україні

  • 14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.
  • Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.
  • Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.
  • Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.
  • Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.
  • За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.
  • 16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.
  • 19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.
  • Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

Читайте: Британський прем’єр занепокоєний можливим послабленням оборони України через обмеження Starklink

Автор: 

Starlink (338) Бескрестнов Сергій Флеш (28)
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Топ коментарі
+9
Трамп, Рубіо, гексет з маском, та їх падєльніки, продовжують допомогати прутіну убивати Українців!
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23.10.2026 12:00 Відповісти
+4
так само треба і з підарськими нпз
виносити їх в нуль, а на публіку робити невинну пику та вмикати окуня/рубати лебедя "то не ми, хз хто"
певно саме на це рудий насправді розраховує
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23.10.2026 12:06 Відповісти
+3
Мабуть добре буде, якщо інформація про саботаж виконання оприлюдненої заяви POTUS про зняття несанкціонованих обмежень використання Україною послуг Старлінк/Старшілд щоденно потраплятиме у офіс сенатора Блюменталя, який почав розслідування несанкціонованого втручання невідомих у роботу Старлінк/Старшілд, та в офіси-редакції ЗМІ США.
Інформацію про поточний стан обмежень, неякісного надання оплачених послуг, ненадання послуг у повному обсязі для України необхідно доводити до відома платників за ці послуги (ЄС, Польща) для відповідного реагування для негайного усунення порушень угоди компанією-провайдером та відшкодування заподіяних збитків.
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23.10.2026 12:10 Відповісти

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