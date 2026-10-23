"На данный момент мы не фиксируем снятие ограничений для Starlink", - Бескрестнов (Флеш)

Ограничения скорости для Starlink, которым пользуются украинские военные, пока не отменены полностью.

Об этом заявил советник по технологическим направлениям обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"На данный момент мы не фиксируем снятие ограничений в Starlink. Бывают отдельные случаи, когда Starlink может работать немного быстрее, чем предусмотрено ограничениями, но это, вероятно, следствие работы алгоритма SpaceX или особых условий использования, а не снятия ограничения", — отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Маск снял скоростные ограничения Starlink для Украины

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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