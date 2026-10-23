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Новости Старлинк Польша Украина
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"На данный момент мы не фиксируем снятие ограничений для Starlink", - Бескрестнов (Флеш)

Ограничения на работу Starlink до сих пор не отменены полностью

Ограничения скорости для Starlink, которым пользуются украинские военные, пока не отменены полностью.

Об этом заявил советник по технологическим направлениям обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"На данный момент мы не фиксируем снятие ограничений в Starlink. Бывают отдельные случаи, когда Starlink может работать немного быстрее, чем предусмотрено ограничениями, но это, вероятно, следствие работы алгоритма SpaceX или особых условий использования, а не снятия ограничения", — отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Маск снял скоростные ограничения Starlink для Украины

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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Автор: 

Starlink (284) Бескрестнов Сергей Флеш (28)
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Топ комментарии
+9
Трамп, Рубіо, гексет з маском, та їх падєльніки, продовжують допомогати прутіну убивати Українців!
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23.10.2026 12:00 Ответить
+4
так само треба і з підарськими нпз
виносити їх в нуль, а на публіку робити невинну пику та вмикати окуня/рубати лебедя "то не ми, хз хто"
певно саме на це рудий насправді розраховує
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23.10.2026 12:06 Ответить
+3
Мабуть добре буде, якщо інформація про саботаж виконання оприлюдненої заяви POTUS про зняття несанкціонованих обмежень використання Україною послуг Старлінк/Старшілд щоденно потраплятиме у офіс сенатора Блюменталя, який почав розслідування несанкціонованого втручання невідомих у роботу Старлінк/Старшілд, та в офіси-редакції ЗМІ США.
Інформацію про поточний стан обмежень, неякісного надання оплачених послуг, ненадання послуг у повному обсязі для України необхідно доводити до відома платників за ці послуги (ЄС, Польща) для відповідного реагування для негайного усунення порушень угоди компанією-провайдером та відшкодування заподіяних збитків.
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23.10.2026 12:10 Ответить

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