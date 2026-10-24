Конгрессмены США призвали Пентагон расширить контракт Starshield для Украины

Конгрессмены США обратились к министру обороны Питу Хегсету и Пентагону с призывом расширить контракт в рамках программы спутниковой связи Starshield для Украины. Законодатели также требуют восстановить доступ к услугам Starlink и Starshield после недавних перебоев и обеспечить стабильность связи для украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в двухпартийном и двухпалатном обращении американских законодателей, опубликованном на сайте конгрессмена Джимми Панетты.

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В обращении подчеркивается, что украинские военные используют Starlink и Starshield для управления войсками, обмена разведывательной информацией, связи на поле боя и работы беспилотных систем.

Законодатели предупреждают, что любое ухудшение качества услуг, в частности снижение скорости соединения, ограничение покрытия или перебои с доступом, может негативно повлиять на боеспособность Украины и дать российским войскам оперативное преимущество.

"Любое ухудшение качества услуг — будь то снижение скорости соединения, ограничение покрытия или перебои в доступе — подрывает боеспособность Украины и дает российским войскам оперативное преимущество. Это затягивает конфликт и подвергает опасности еще больше гражданских лиц", — говорится в обращении.

Конгрессмены требуют сохранить покрытие для военных операций

Американские законодатели призвали Министерство обороны США обеспечить Украине необходимое географическое покрытие спутниковой связи для проведения законных военных операций, в частности над территорией России.

Отдельно они подчеркнули необходимость организовать переход от коммерческой системы Starlink к государственной программе Starshield так, чтобы украинские военные не потеряли связь даже на короткое время.

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По мнению конгрессменов, решения относительно доступности услуг, территории покрытия и качества соединения не должны зависеть исключительно от частного поставщика, поскольку напрямую влияют на способность Украины защищаться.

Пентагон призывают использовать дополнительные полномочия

Помимо расширения контракта Starshield, законодатели предложили Министерству обороны США рассмотреть возможность применения полномочий в соответствии с Законом об оборонном производстве.

Этот закон предусматривает механизмы, с помощью которых федеральное правительство может обязывать компании отдавать приоритет государственным заказам.

Конгрессмены объяснили свою позицию значительными инвестициями США и Европы в оборону Украины. Они подчеркнули, что эти усилия не должны нивелироваться из-за перебоев в работе инфраструктуры связи, от которой зависит украинская армия.

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"Соединенные Штаты и Европа осуществили значительные инвестиции в оборону Украины, поскольку победа России поставила бы под угрозу нашу собственную безопасность. Эти инвестиции не должны быть сведены на нет из-за сбоев в работе инфраструктуры связи — от которой зависят украинские силы, — ведь таких сбоев можно было бы избежать", — подытожили законодатели.

Ограничения в работе Starlink в Украине