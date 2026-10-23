Скорость Starshield для ВСУ до сих пор ограничена, есть задержки с поставками ракет-перехватчиков, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что ограничения скорости для Starlink и его военной версии Starshield в Украине по-прежнему действуют, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет задерживаются.
Об этом он сказал на онлайн-встрече в Hudson Institute, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Что сказал Зеленский
"Ограничения скорости на Starlink и Starshield до сих пор действуют, и скорость так и не восстановлена. Во-вторых, поставки ракет-перехватчиков для нашей защиты от российских баллистических ракет до сих пор задерживаются. Мы ждем перехватчики, о которых уже было достигнуто соглашение, но они до сих пор не поступают. Надеемся, что все уже в пути. Для нас это действительно серьезная проблема, ведь российские атаки происходят практически ежедневно и носят массированный характер", - сказал Зеленский.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в спутниковых системах связи Starlink и Starshield наблюдаются случаи потери связи на скорости 161 км/ч.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield - так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
- В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
- По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
- 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
- Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.
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Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.
- 22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.
- По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.
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