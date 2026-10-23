Скорость Starshield для ВСУ до сих пор ограничена, есть задержки с поставками ракет-перехватчиков, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ограничения скорости для Starlink и его военной версии Starshield в Украине по-прежнему действуют, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет задерживаются.

Об этом он сказал на онлайн-встрече в Hudson Institute, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Что сказал Зеленский

"Ограничения скорости на Starlink и Starshield до сих пор действуют, и скорость так и не восстановлена. Во-вторых, поставки ракет-перехватчиков для нашей защиты от российских баллистических ракет до сих пор задерживаются. Мы ждем перехватчики, о которых уже было достигнуто соглашение, но они до сих пор не поступают. Надеемся, что все уже в пути. Для нас это действительно серьезная проблема, ведь российские атаки происходят практически ежедневно и носят массированный характер", - сказал Зеленский.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в спутниковых системах связи Starlink и Starshield наблюдаются случаи потери связи на скорости 161 км/ч.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield - так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

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