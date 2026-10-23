Швидкість Starshield для ЗСУ досі обмежена, є затримки постачання ракет-перехоплювачів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що обмеження швидкості на Starlink та її військової версії Starshield в Україні досі діють, а постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет затримується.

Про це він сказав на онлайн-зустрічі в Hudson Institute, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сказав Зеленський

"Обмеження швидкості на Starlink і Starshield досі діють, і швидкість так і не відновлено. По-друге, постачання ракет-перехоплювачів для нашого захисту від російських балістичних ракет досі затримується. Ми чекаємо на перехоплювачі, про які вже було домовлено, але вони досі не надходять. Сподіваємося, що все вже в дорозі. Для нас це справді серйозна проблема, адже російські атаки відбуваються практично щодня і є масованими", — сказав Зеленський.

Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що в супутникових системах зв'язку Starlink і Starshield спостерігають випадки втрати зв'язку на швидкості 161 км/год.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про обмеження Starlink для ЗСУ: "Якщо є проблема, я її вирішу"

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

Раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп телефонував Маску й просив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні, а в четвер Трамп сказав, що "головне, що він повернув усе назад", і не став коментувати, чи дзвонив Маску.

22 жовтня Трамп відмовився сказати, чи телефонував власникові SpaceX Ілонові Маску через обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

За даними Politico, станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські військові все ще стикалися з обмеженнями швидкості Starlink, попри те що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі ми не фіксуємо зняття обмежень для Starlink, - Бескрестнов (Флеш)