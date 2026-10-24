Конгресмени США закликали Пентагон розширити контракт Starshield для України
Конгресмени США звернулися до міністра оборони Піта Гегсета та Пентагону із закликом розширити контракт у межах програми супутникового зв’язку Starshield для України. Законодавці також вимагають відновити доступ до послуг Starlink і Starshield після нещодавніх перебоїв та забезпечити стабільність зв’язку для українських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у двопартійному та двопалатному зверненні американських законодавців, оприлюдненому на сайті конгресмена Джиммі Панетти.
У зверненні наголошується, що українські військові використовують Starlink і Starshield для управління військами, обміну розвідувальною інформацією, зв’язку на полі бою та роботи безпілотних систем.
Законодавці попереджають, що будь-яке погіршення якості послуг, зокрема зниження швидкості з’єднання, обмеження покриття або перебої з доступом, може негативно вплинути на боєздатність України та дати російським військам оперативну перевагу.
"Будь-яке погіршення якості послуг - чи то зниження швидкості з'єднання, обмеження покриття, чи то перебої в доступі - підриває боєздатність України та надає російським військам оперативну перевагу. Це затягує конфлікт і наражає на небезпеку ще більше цивільних осіб", - йдеться у зверненні.
Конгресмени вимагають зберегти покриття для військових операцій
Американські законодавці закликали Міністерство оборони США забезпечити Україні необхідне географічне покриття супутникового зв’язку для проведення законних військових операцій, зокрема над територією Росії.
Окремо вони наголосили на необхідності організувати перехід від комерційної системи Starlink до державної програми Starshield так, щоб українські військові не втратили зв’язок навіть на короткий час.
На думку конгресменів, рішення щодо доступності послуг, території покриття та якості з’єднання не повинні залежати виключно від приватного постачальника, оскільки безпосередньо впливають на здатність України оборонятися.
Пентагон закликають використати додаткові повноваження
Крім розширення контракту Starshield, законодавці запропонували Міністерству оборони США розглянути можливість застосування повноважень відповідно до Закону про оборонне виробництво.
Цей закон передбачає механізми, за допомогою яких федеральний уряд може зобов’язувати компанії надавати пріоритет державним замовленням.
Конгресмени пояснили свою позицію значними інвестиціями США та Європи в оборону України. Вони наголосили, що ці зусилля не повинні нівелюватися через перебої в роботі інфраструктури зв’язку, від якої залежить українська армія.
"Сполучені Штати та Європа здійснили значні інвестиції в оборону України, оскільки перемога Росії поставила б під загрозу нашу власну безпеку. Ці інвестиції не повинні бути зведені нанівець через збої в роботі інфраструктури зв'язку - від якої залежать українські сили, - адже таких збоїв можна було б уникнути", - підсумували законодавці.
Обмеження у роботі Starlink в Україні
- 14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.
- Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.
- Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.
- Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.
- Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.
- За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.
- 16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.
- 19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.
- Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.
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Раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп телефонував Маску й просив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні, а в четвер Трамп сказав, що "головне, що він повернув усе назад", і не став коментувати, чи дзвонив Маску.
- 22 жовтня Трамп відмовився сказати, чи телефонував власникові SpaceX Ілонові Маску через обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.
- За даними Politico, станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські військові все ще стикалися з обмеженнями швидкості Starlink, попри те що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.
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