Сенатор Блюменталь розпочав розслідування через обмеження Starshield для України

Сенатор-демократ Річард Блюменталь розпочав розслідування щодо втрати Україною доступу до військової супутникової системи зв’язку Starshield та можливого послаблення обороноздатності через ці обмеження. Він намагається з’ясувати, хто ініціював зміну умов доступу до сервісу та які альтернативи має Пентагон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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Блюменталь, найстарший за рангом демократ у постійній підкомісії Сенату з розслідувань, звернувся з листом до міністра оборони США Піта Гегсета.

За його словами, пізно ввечері 13 жовтня українські військові втратили критично важливий доступ до Starshield — військової версії супутникової системи Starlink компанії SpaceX. Це сталося після обмеження швидкості, за якої обладнання могло залишатися підключеним до мережі.

"Цей випадок викликає нагальні питання щодо того, хто має технічні та юридичні повноваження змінювати ці можливості", — написав сенатор.

Він також поставив питання, чи має Пентагон достатні альтернативи на випадок, якщо послуги SpaceX стануть недоступними.

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На думку Блюменталя, обмеження поставили під загрозу українські Збройні сили та цивільне населення. Сенатор наголосив на необхідності з’ясувати, хто контролює критично важливі технології, на придбання яких уряд США витратив мільярди доларів.

Сенатор вимагає пояснень від Пентагону та SpaceX

Блюменталь повідомив, що підкомісія розгляне співпрацю американського уряду з технологіями SpaceX та рівень залежності від них.

Він встановив для Пентагону термін до 5 листопада для надання відповідей на запитання, викладені в листі до Гегсета. Також сенатор вимагає до 12 листопада провести брифінг за участю представників SpaceX, обізнаних із запровадженими обмеженнями Starshield.

Водночас можливості демократів у Сенаті обмежені, оскільки більшість у палаті контролюють республіканці. Тому Блюменталь може запитувати інформацію та брифінги, але не має повноважень самостійно видавати повістки для примусового отримання свідчень.

Якщо демократи здобудуть контроль над Сенатом на проміжних виборах 3 листопада, Блюменталь, імовірно, очолить підкомісію з розслідувань, що може розширити його можливості для проведення перевірки.

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