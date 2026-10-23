Сенатор Блюменталь начал расследование в связи с ограничениями Starshield для Украины

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь начал расследование в связи с потерей Украиной доступа к военной спутниковой системе связи Starshield и возможным ослаблением обороноспособности из-за этих ограничений. Он пытается выяснить, кто инициировал изменение условий доступа к сервису и какие альтернативы есть у Пентагона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Блюменталь, самый высокопоставленный по рангу демократ в постоянной подкомиссии Сената по расследованиям, обратился с письмом к министру обороны США Питу Хэгсету.

По его словам, поздно вечером 13 октября украинские военные лишились критически важного доступа к Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink компании SpaceX. Это произошло после ограничения скорости, при которой оборудование могло оставаться подключенным к сети.

"Этот случай вызывает насущные вопросы о том, кто обладает техническими и юридическими полномочиями изменять эти возможности", — написал сенатор.

Он также задал вопрос, есть ли у Пентагона достаточные альтернативы на случай, если услуги SpaceX станут недоступными.

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По мнению Блюменталя, ограничения поставили под угрозу украинские Вооруженные силы и гражданское население. Сенатор подчеркнул необходимость выяснить, кто контролирует критически важные технологии, на приобретение которых правительство США потратило миллиарды долларов.

Сенатор требует объяснений от Пентагона и SpaceX

Блюменталь сообщил, что подкомиссия рассмотрит сотрудничество американского правительства с технологиями SpaceX и степень зависимости от них.

Он установил для Пентагона срок до 5 ноября для предоставления ответов на вопросы, изложенные в письме к Хэгсету. Также сенатор требует до 12 ноября провести брифинг с участием представителей SpaceX, осведомленных о введенных ограничениях Starshield.

В то же время возможности демократов в Сенате ограничены, поскольку большинство в палате контролируют республиканцы. Поэтому Блюменталь может запрашивать информацию и проводить брифинги, но не имеет полномочий самостоятельно выдавать повестки для принудительного получения показаний.

Если демократы получат контроль над Сенатом на промежуточных выборах 3 ноября, Блюменталь, вероятно, возглавит подкомиссию по расследованиям, что может расширить его возможности для проведения проверки.

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