Бернем просив Трампа забезпечити Україні доступ до Starlink

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив на важливості повного доступу України до Starlink для захисту від російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні офісу прем’єра Британії.

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Питання доступу України до Starlink стало першою темою, згаданою в офіційному повідомленні про розмову двох лідерів.

"Прем’єр-міністр наголосив на важливості забезпечення України повним доступом до мережі Starlink, щоб вона могла й надалі захищатися від повномасштабного вторгнення Росії", - зазначили в офісі британського прем’єра.

Бернем і Трамп обговорили припинення війни

Під час розмови Бернем також високо оцінив зусилля Трампа, спрямовані на те, щоб посадити російського президента Володимира Путіна за стіл переговорів.

За повідомленням британської сторони, лідери домовилися співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб покласти край кровопролиттю.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

За даними Politico, станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські військові все ще стикалися з обмеженнями швидкості Starlink, попри те що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.

Зранку 24 жовтня Збройні сили та Міноборони України підтвердили, що термінали StarLink і їхні військові модифікації StarShield від SpaceX знову працюють на швидкості понад 161 км/год.

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