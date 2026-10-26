Росія може напасти на країни НАТО до 2030 року, - міністр оборони Британії

Росія до 2030 року може підготуватися до нападу на країни НАТО, наростивши військові сили та виробництво озброєнь. Велика Британія має трохи більш як 1000 днів, щоб разом із союзниками підготуватися до можливого збройного зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг у колонці для видання The Telegraph.

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Британія готується до можливого зіткнення: чому часу залишається мало

За словами Стрітінга, його головне завдання на посаді — підготувати британську армію до перемоги в разі війни. Посилення оборони має стримати можливого противника, але країна повинна бути готовою і до прямого військового зіткнення, якщо стримування не спрацює.

У чинній оборонній стратегії Великої Британії Росію визначено як безпосередню загрозу національній безпеці.

Міністр наголосив, що небезпека не обмежується повномасштабною війною. Британія також може зіткнутися з диверсіями, тероризмом та іншими ворожими діями.

Стрітінг закликав посилювати обороноздатність країни та поглиблювати співпрацю з НАТО і США. На його думку, Велика Британія має бути готовою захищатися, якщо військове стримування Росії не дасть результату.

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Запас продуктів на три дні та нові заводи: як Британія посилює оборону

Заява міністра пролунала через два дні після початку урядової кампанії Be Ready, яка закликає громадян готуватися до можливих криз.

Британцям рекомендують мати вдома запас води та продуктів щонайменше на три дні. Також радять підготувати ліхтарі, батарейки, радіоприймачі й готівку на випадок перебоїв з електроенергією, зв’язком і платіжними системами.

Стрітінг також розкритикував попередній уряд консерваторів. За його словами, за цей період чисельність британської армії скоротилася до найнижчого рівня з часів Наполеонівських воєн.

Міністр закликав відновлювати оборонну промисловість, прискорювати виробництво зброї та боєприпасів. Як приклад він навів завод у Телфорді, де після десятирічної перерви відновлюють виробництво артилерійських стволів із британської сталі.

Раніше повідомлялося, що Британія прискорить постачання Україні засобів ППО.

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