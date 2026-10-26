Зеленский обсудил с премьером Молдовы Тофаном евроинтеграцию и военно-техническое сотрудничество

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Молдовы Василе Тофаном, прибывшим с визитом в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера, передает Цензор.НЕТ.

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Общий путь в ЕС и вызовы в сфере безопасности в Приднестровье

В ходе встречи стороны обсудили евроинтеграцию, в частности то, что Украина и Молдова должны продолжать совместное движение к членству в Европейском Союзе.

"Молдова и Украина определенно сильнее, когда мы движемся вместе в этом направлении. Важно, чтобы мы и впредь оставались вместе, потому что это справедливо", — отметил Зеленский.

Также Зеленский и Тофан обсудили ситуацию в Приднестровье и соответствующие вызовы в сфере безопасности в регионе, а также военное сотрудничество.

Военно-техническое сотрудничество и подписание соглашения

"Сегодня премьер-министры Украины и Молдовы подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.Важно обеспечить результат для наших людей и наших стран", — заявил глава государства.

Новые инфраструктурные и энергетические договоренности

Отдельное внимание уделено совместным инфраструктурным проектам и другим договоренностям. Президент подчеркнул, что Украина предлагает возобновить "Пути солидарности", которые позволят ускорить экспорт наших товаров в другие страны Европы.

Глава государства также поблагодарил Молдову за поддержку "Вертикального газового коридора", в частности за решение предоставить скидку на транзит газа через Трансбалканский маршрут.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались скидки на перевозку украинских грузов и поддержка водоснабжения Молдовы.

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