Зеленский обсудил с премьером Молдовы Тофаном евроинтеграцию и военно-техническое сотрудничество
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Молдовы Василе Тофаном, прибывшим с визитом в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера, передает Цензор.НЕТ.
Общий путь в ЕС и вызовы в сфере безопасности в Приднестровье
В ходе встречи стороны обсудили евроинтеграцию, в частности то, что Украина и Молдова должны продолжать совместное движение к членству в Европейском Союзе.
"Молдова и Украина определенно сильнее, когда мы движемся вместе в этом направлении. Важно, чтобы мы и впредь оставались вместе, потому что это справедливо", — отметил Зеленский.
Также Зеленский и Тофан обсудили ситуацию в Приднестровье и соответствующие вызовы в сфере безопасности в регионе, а также военное сотрудничество.
Военно-техническое сотрудничество и подписание соглашения
"Сегодня премьер-министры Украины и Молдовы подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.Важно обеспечить результат для наших людей и наших стран", — заявил глава государства.
Новые инфраструктурные и энергетические договоренности
Отдельное внимание уделено совместным инфраструктурным проектам и другим договоренностям. Президент подчеркнул, что Украина предлагает возобновить "Пути солидарности", которые позволят ускорить экспорт наших товаров в другие страны Европы.
Глава государства также поблагодарил Молдову за поддержку "Вертикального газового коридора", в частности за решение предоставить скидку на транзит газа через Трансбалканский маршрут.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались скидки на перевозку украинских грузов и поддержка водоснабжения Молдовы.
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