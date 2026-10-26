Зеленський обговорив із прем’єром Молдови Тофаном євроінтеграцію та військово-технічну співпрацю

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Молдови Василе Тофаном, який прибув з візитом до Києва.

Про це повідомляє пресслужба українського лідера, передає Цензор.НЕТ.

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Спільний шлях до ЄС та безпекові виклики у Придністров’ї

Під час зустрічі сторони обговорили євроінтеграцію, зокрема те, що Україна та Молдова мають продовжувати спільний рух до членства у Європейському Союзі.

"Молдова та Україна точно сильніші, коли ми рухаємося разом у цьому напрямку. Важливо, щоб разом ми були й надалі, бо це справедливо",- зазначив Зеленський.

Також Зеленський та Тофан говорили й про ситуацію у Придністров’ї та відповідні безпекові виклики в регіоні, а також про військову співпрацю.

Військово-технічна співпраця та підписання угоди

"Сьогодні прем’єр-міністри України та Молдови підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Важливо забезпечити результат для наших людей і наших країн", - заявив глава держави.

Нові інфраструктурні та енергетичні домовленості

Окремий фокус – спільні інфраструктурні проєкти та інші домовленості. Президент наголосив, що Україна пропонує відновити "Шляхи солідарності", які дадуть змогу прискорити експорт наших товарів до інших країн Європи.

Глава держави також подякував Молдові за підтримку "Вертикального газового коридору", зокрема за рішення надати знижку на транзит газу через Трансбалканський маршрут.

Крім того, під час зустрічі йшлося про знижки на перевезення українських вантажів і підтримку водопостачання Молдови.

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