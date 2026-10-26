В Киеве из-за сбоя системы оповещения 8 раз подряд звучала воздушная тревога, — КГГА
В понедельник вечером, 26 октября, в Киеве произошел технический сбой в системе оповещения о воздушной тревоге. За 11 минут об угрозе со стороны дронов сообщалось 8 раз. На самом деле воздушной тревоги в это время в столице не было.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает Цензор.НЕТ.
Что произошло
В частности, в течение 11 минут — с 17:50 до 18:51 — восемь раз объявляли об угрозе атаки дронов на столицу, из них семь раз — о массированной угрозе атаки беспилотников. Сообщения об этом появлялись как в Telegram-канале КГГА, так и в столичном приложении "Киев Цифровой".
Хотя из канала Воздушных сил на тот момент не следовало, что на город надвигалась массированная атака, а были лишь единичные дроны.
Разъяснение КГГА
- Как пояснили в местных властях, тревогу ошибочно объявляли несколько раз подряд из-за технического сбоя в работе территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО). Сейчас работу системы восстановили.
Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил в комментарии для LIGA.net, что в это время боевые действия велись в Киевской области, а каналы ВС корректно передавали для столицы всю информацию об угрозах.
Ранее в Киеве всего четыре раза объявляли именно о массированной угрозе со стороны дронов. Все случаи произошли в сентябре.
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