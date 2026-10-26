У Києві через збій системи оповіщення 8 разів поспіль лунала повітряна тривога, - КМДА

У понеділок увечері, 26 жовтня, у Києві стався технічний збій в системі оповіщення про повітряну тривогу. За 11 хвилин про дронову небезпеку повідомлялося 8 разів. Насправді повітряної тривоги в цей час в столиці не було.

Про це написали в Київській міській державній адміністрації (КМДА), інформує Цензор.НЕТ.

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Що сталося

Так, упродовж 11 хвилин — із 17:50 по 18:51 — вісім разів оголошували загрозу дронової атаки на столицю, із них сім разів — масовану загрозу атаки безпілотників. Повідомлення про це відображались і в Telegram-каналі КМДА, і в столичному додатку "Київ Цифровий".

Хоча з каналу Повітряних сил на той час не випливало, що на місто насувалася масована атака, лише були поодинокі дрони.

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Пояснення КМДА

Як пояснили в місцевій владі, тривогу помилково оголошували декілька разів поспіль через технічний збій у роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО). Зараз роботу системи відновили.

Фото: Скриншот допису КМДА

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив у коментарі для LIGA.net, що в цей час бойова робота велася у Київській області, а канали ПС коректно передавали для столиці всю інформацію про загрози.

Раніше в Києві лише чотири рази оголошували саме масовану дронову загрозу. Усі випадки трапилися у вересні.

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