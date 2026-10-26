У Києві з 27 жовтня до 1 листопада частково обмежать рух Південним мостом у напрямку лівого берега. ФОТО

У Києві з 7:00 27 жовтня до 17:00 1 листопада частково обмежать рух транспорту Південним мостом через ремонт асфальтобетонного покриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у КП "Київавтошляхміст".

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"Починаючи із 7:00 27 жовтня і до 17:00 1 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в сторону проспекту Миколи Бажана у напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро", - ідеться в повідомленні.

Де саме ремонтуватимуть дорожнє покриття

Роботи проводитимуть у третій та частково у другій смугах руху. На час ремонту рух транспорту організують першою смугою руху.

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У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Як організують рух транспорту в напрямку лівого берега