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У Києві з 27 жовтня до 1 листопада частково обмежать рух Південним мостом у напрямку лівого берега. ФОТО
У Києві з 7:00 27 жовтня до 17:00 1 листопада частково обмежать рух транспорту Південним мостом через ремонт асфальтобетонного покриття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у КП "Київавтошляхміст".
"Починаючи із 7:00 27 жовтня і до 17:00 1 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в сторону проспекту Миколи Бажана у напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро", - ідеться в повідомленні.
Де саме ремонтуватимуть дорожнє покриття
Роботи проводитимуть у третій та частково у другій смугах руху. На час ремонту рух транспорту організують першою смугою руху.
У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Як організують рух транспорту в напрямку лівого берега
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