На ремонті тротуару в Голосіївському районі Києва переплатили 1,3 млн грн: посадовцю КП оголосили підозру. ФОТОрепортаж

У Києві одному з керівників КП "ШЕУ Голосіївського району" повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів під час ремонту тротуару на Голосіївському проспекті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва посадовцю КП "ШЕУ Голосіївського району" м. Києва повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів.

Також читайте: Мільйонні розкрадання на закупівлі трансформаторів для "Харківобленерго": судитимуть 8 учасників організованої групи, - НАБУ

Слідство заявляє про завищення вартості тротуарних плит

Встановлено, що у жовтні – грудні 2025 року комунальне підприємство уклало договори на поточний ремонт тротуару по проспекту Голосіївському на ділянці від пл. Голосіївської до вул. Героїв Оборони у Голосіївському районі м. Києва. Посадовець, який підписував акти виконаних робіт, мав перевірити вартість, обсяги та якість робіт.



За даними досудового розслідування, розуміючи, що в документи внесена ціна тротуарних плит, що перевищує їх ринкову вартість, він все одно підписав акт приймання виконаних будівельних робіт та договір, за яким виконавець отримав гроші за проведені роботи.

Також читайте: На безкоштовному харчуванні дітей на Рівненщині переплатили 138 тис. грн: ціни завищили на понад 20%

Згідно з висновком судової економічної експертизи, розмір збитків столичному бюджету, завданих такими діями, становить понад 1,3 млн грн.







