Мільйонні розкрадання на закупівлі трансформаторів для "Харківобленерго": судитимуть 8 учасників організованої групи, - НАБУ

Перед судом постануть 8 учасників організованої групи, яких НАБУ і САП обвинувачують у масштабних розкраданнях в АТ "Харківобленерго".

Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, у 2021 році організатор схеми взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в АТ "Харківобленерго". Також він вживав заходів, щоб поширити свій вплив на тендери інших державних підприємств енергетичного сектору.

Виконуючи вказівки організатора схеми, керівник АТ "Харківобленерго" забезпечив укладання контрактів на закупівлю енергообладнання (трансформаторів і лічильників) із підконтрольними компаніями за подекуди завищеними в кілька разів цінами. До реалізації оборудки також залучили інших керівників структурних підрозділів АТ "Харківобленерго", співробітника Харківської ТПП та приватного оцінювача.

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Планували привласнити понад 132 млн грн

Повідомляється, що у такий спосіб у 2021–2022 роках учасники організованої групи планували заволодіти понад 132 млн грн АТ "Харківобленерго", але через незалежні від них обставини, спричинені введенням воєнного стану та проведенням детективами Національного бюро процесуальних дій, були змушені відмовитися від доведення плану до кінця, виконавши його лише частково. Здобуті кошти особи легалізовували через мережу підконтрольних фіктивних компаній, після чого переводили їх у готівку та ділили між собою.

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Що передувало