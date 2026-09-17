Миллионные хищения при закупке трансформаторов для "Харьковоблэнерго": будут судить 8 участников организованной группы, - НАБУ
Перед судом предстанут 8 участников организованной группы, которых НАБУ и САП обвиняют в масштабных хищениях в АО "Харьковоблэнерго".
Об этом сообщает НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в 2021 году организатор схемы взял под личный контроль проведение закупок энергетического оборудования в АО "Харьковоблэнерго". Также он принимал меры, чтобы распространить свое влияние на тендеры других государственных предприятий энергетического сектора.
Выполняя указания организатора схемы, руководитель АО "Харьковоблэнерго" обеспечил заключение контрактов на закупку энергооборудования (трансформаторов и счетчиков) с подконтрольными компаниями по ценам, которые в некоторых случаях были завышены в несколько раз. К реализации махинации также привлекли других руководителей структурных подразделений АО "Харьковоблэнерго", сотрудника Харьковской ТПП и частного оценщика.
Планировали присвоить более 132 млн грн
Сообщается, что таким образом в 2021–2022 годах участники организованной группы планировали завладеть более чем 132 млн грн АО "Харьковоблэнерго", но из-за независимых от них обстоятельств, вызванных введением военного положения и проведением детективами Национального бюро процессуальных действий, были вынуждены отказаться от доведения плана до конца, выполнив его лишь частично. Полученные средства лица легализовывали через сеть подконтрольных фиктивных компаний, после чего переводили их в наличные и делили между собой.
Что предшествовало
- В августе 2024 года НАБУ и САП раскрыли махинацию и сообщили о подозрении 7 лицам.
- Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро провело обыск у фигуранта дела о предполагаемом завладении средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке трансформаторов у энергетической компании "Энерго-тайм" по завышенной стоимости.
- В июне 2025 года НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений при закупках АО "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования. Перед этим его задержали детективы при попытке покинуть территорию Украины.
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