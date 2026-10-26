На ремонте тротуара в Голосеевском районе Киева переплатили 1,3 млн грн: должностному лицу КП объявили подозрение. ФОТОрепортаж

В Киеве одному из руководителей КП "ШЭУ Голосеевского района" было предъявлено подозрение в растрате бюджетных средств при ремонте тротуара на Голосеевском проспекте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры г. Киева должностному лицу КП "ШЭУ Голосеевского района" г. Киева сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств.

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Следствие заявляет о завышении стоимости тротуарных плит

Установлено, что в октябре – декабре 2025 года коммунальное предприятие заключило договоры на текущий ремонт тротуара по проспекту Голосеевскому на участке от пл. Голосеевской до ул. Героев Обороны в Голосеевском районе г. Киева. Должностное лицо, подписывавшее акты выполненных работ, должно было проверить стоимость, объемы и качество работ.



По данным досудебного расследования, понимая, что в документы внесена цена тротуарных плит, превышающая их рыночную стоимость, он все равно подписал акт приемки выполненных строительных работ и договор, по которому подрядчик получил деньги за проведенные работы.

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Согласно заключению судебной экономической экспертизы, размер ущерба, нанесенного такими действиями столичному бюджету, составляет более 1,3 млн грн.







