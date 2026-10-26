На ремонте тротуара в Голосеевском районе Киева переплатили 1,3 млн грн: должностному лицу КП объявили подозрение. ФОТОрепортаж
В Киеве одному из руководителей КП "ШЭУ Голосеевского района" было предъявлено подозрение в растрате бюджетных средств при ремонте тротуара на Голосеевском проспекте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры г. Киева должностному лицу КП "ШЭУ Голосеевского района" г. Киева сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств.
Следствие заявляет о завышении стоимости тротуарных плит
Установлено, что в октябре – декабре 2025 года коммунальное предприятие заключило договоры на текущий ремонт тротуара по проспекту Голосеевскому на участке от пл. Голосеевской до ул. Героев Обороны в Голосеевском районе г. Киева. Должностное лицо, подписывавшее акты выполненных работ, должно было проверить стоимость, объемы и качество работ.
По данным досудебного расследования, понимая, что в документы внесена цена тротуарных плит, превышающая их рыночную стоимость, он все равно подписал акт приемки выполненных строительных работ и договор, по которому подрядчик получил деньги за проведенные работы.
Согласно заключению судебной экономической экспертизы, размер ущерба, нанесенного такими действиями столичному бюджету, составляет более 1,3 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль