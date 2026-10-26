В Киеве с 27 октября по 1 ноября частично ограничат движение по Южному мосту в направлении левого берега. ФОТО

В Киеве с 7:00 27 октября до 17:00 1 ноября будет частично ограничено движение транспорта по Южному мосту в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в КП "Київавтошляхміст".

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"С 7:00 27 октября до 17:00 1 ноября специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде в сторону проспекта Николая Бажана в направлении с правого на левый берег реки Днепр", - говорится в сообщении.

Где именно будут ремонтировать дорожное покрытие

Работы будут проводиться в третьей и частично во второй полосах движения. На время ремонта движение транспорта будет организовано по первой полосе движения.

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В коммунальном предприятии приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Как организуют движение транспорта в направлении левого берега