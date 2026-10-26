Большая ложь о "русских мальчиках": что на самом деле скрывают США? / Без цензуры. ВИДЕО
Российских военных предлагают пожалеть. А как же украинцы, которые от них защищаются?
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует заявления Илона Маска о российских призывниках, его объяснения ограничений Starlink и риторику, в которой ответственность за войну отодвигают на второй план. Где заканчивается сочувствие и начинается оправдание агрессора?
Почему зависимость от технологий одного миллиардера становится проблемой безопасности? И как противостоять попыткам переписать эту войну так, чтобы оккупанты оказались жертвами?
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Сбор средств для Центра "КРУК" — для подготовки операторов БПЛА и НРК к выполнению боевых задач.
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