Большая ложь о "русских мальчиках": что на самом деле скрывают США? / Без цензуры. ВИДЕО

Российских военных предлагают пожалеть. А как же украинцы, которые от них защищаются?

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует заявления Илона Маска о российских призывниках, его объяснения ограничений Starlink и риторику, в которой ответственность за войну отодвигают на второй план. Где заканчивается сочувствие и начинается оправдание агрессора?

Почему зависимость от технологий одного миллиардера становится проблемой безопасности? И как противостоять попыткам переписать эту войну так, чтобы оккупанты оказались жертвами?

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Актуальный сбор

Сбор средств для Центра "КРУК" — для подготовки операторов БПЛА и НРК к выполнению боевых задач.

Цель: 400 000,00 ₴

🔗Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/2sCEwd9GJF

Номер банковской карты: 4874 1000 3478 0349

Карта Приват: 4731219653847933

PayPal:[email protected]