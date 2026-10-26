Велика брехня про "русскіх мальчіков": Що насправді приховують США? / Без цензури. ВIДЕО

Російських військових пропонують пожаліти. А українців, які від них захищаються?

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає заяви Ілона Маска про російських призовників, його пояснення обмежень Starlink і риторику, у якій відповідальність за війну відсувають на другий план. Де закінчується співчуття і починається виправдання агресора?

Чому залежність від технологій одного мільярдера стає проблемою безпеки? І як протистояти спробам переписати цю війну так, щоб окупанти виявилися жертвами?

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