Велика брехня про "русскіх мальчіков": Що насправді приховують США? / Без цензури. ВIДЕО
Російських військових пропонують пожаліти. А українців, які від них захищаються?
Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає заяви Ілона Маска про російських призовників, його пояснення обмежень Starlink і риторику, у якій відповідальність за війну відсувають на другий план. Де закінчується співчуття і починається виправдання агресора?
Чому залежність від технологій одного мільярдера стає проблемою безпеки? І як протистояти спробам переписати цю війну так, щоб окупанти виявилися жертвами?
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Актуальний збір
Збір для Центру "КРУК" — для підготовки операторів БПЛА та НРК до виконання бойових завдань.
Ціль: 400 000.00 ₴
🔗Посилання на Банку: https://send.monobank.ua/jar/2sCEwd9GJF
Номер картки Банки: 4874 1000 3478 0349
Карта Приват: 4731219653847933
PayPal:[email protected]
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль