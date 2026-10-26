Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО, — Хмара
Индустрия дронов
Украина призывает европейских партнеров в срочном порядке предоставить ракеты для противовоздушной обороны и оказать помощь в финансировании оборонных нужд на 2027 год. Также Киев предлагает расширить совместное производство украинских беспилотников за рубежом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Евгения Хмары, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны Украины.
Ракеты для ПВО нужны уже сейчас
Хмара обратился к представителям министерств обороны Германии, Великобритании, Франции, Польши и Италии. Он призвал партнеров помочь Украине укрепить противовоздушную оборону и подготовиться к потребностям следующего года.
У Украины уже есть контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков. Поэтому Киев предлагает партнерам передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас, а получить замену позже.
"Первый критический приоритет — ПВО. Украина уже имеет контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков и предлагает партнерам обмен: передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас в обмен на поставки, которые должны поступить в Украину позже", — заявил Хмара.
Министр призвал рассмотреть возможность передачи Украине 10% имеющихся запасов перехватчиков. Речь идет, в частности, о ракетах для систем Patriot и IRIS-T, которые Украина закупает на средства кредита Европейского Союза.
Также Украине нужны переносные зенитные ракетные комплексы для борьбы с реактивными беспилотниками. По словам Хмары, Киев рассчитывает как на финансирование новых закупок, так и на передачу систем из запасов партнеров.
Украинские дроны предлагают производить за рубежом
Вторым важным направлением министр назвал беспилотные системы. По его словам, в 2027 году Украина может удвоить производство дронов, если получит финансирование вовремя.
Хмара предложил партнерам не только увеличивать закупки, но и расширять совместное производство украинских беспилотников на территории других государств.
"Мы предлагаем не просто увеличивать закупки, а масштабировать совместное производство украинских дронов на территории других стран", — подчеркнул министр.
Такой подход, по его словам, позволит:
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увеличить объемы производства беспилотников;
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обеспечить Украину необходимыми дронами;
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усилить оборонные возможности стран-партнеров.
Украина рассчитывает на поддержку партнеров в поставках ракет для ПВО, финансировании оборонных нужд и развитии совместного производства беспилотников.
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