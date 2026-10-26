Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО, — Хмара

Индустрия дронов

Украина призывает европейских партнеров в срочном порядке предоставить ракеты для противовоздушной обороны и оказать помощь в финансировании оборонных нужд на 2027 год. Также Киев предлагает расширить совместное производство украинских беспилотников за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Евгения Хмары, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны Украины.

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Ракеты для ПВО нужны уже сейчас

Хмара обратился к представителям министерств обороны Германии, Великобритании, Франции, Польши и Италии. Он призвал партнеров помочь Украине укрепить противовоздушную оборону и подготовиться к потребностям следующего года.

У Украины уже есть контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков. Поэтому Киев предлагает партнерам передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас, а получить замену позже.

"Первый критический приоритет — ПВО. Украина уже имеет контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков и предлагает партнерам обмен: передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас в обмен на поставки, которые должны поступить в Украину позже", — заявил Хмара.

Министр призвал рассмотреть возможность передачи Украине 10% имеющихся запасов перехватчиков. Речь идет, в частности, о ракетах для систем Patriot и IRIS-T, которые Украина закупает на средства кредита Европейского Союза.

Также Украине нужны переносные зенитные ракетные комплексы для борьбы с реактивными беспилотниками. По словам Хмары, Киев рассчитывает как на финансирование новых закупок, так и на передачу систем из запасов партнеров.

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Украинские дроны предлагают производить за рубежом

Вторым важным направлением министр назвал беспилотные системы. По его словам, в 2027 году Украина может удвоить производство дронов, если получит финансирование вовремя.

Хмара предложил партнерам не только увеличивать закупки, но и расширять совместное производство украинских беспилотников на территории других государств.

"Мы предлагаем не просто увеличивать закупки, а масштабировать совместное производство украинских дронов на территории других стран", — подчеркнул министр.

Такой подход, по его словам, позволит:

увеличить объемы производства беспилотников;

обеспечить Украину необходимыми дронами;

усилить оборонные возможности стран-партнеров.

Украина рассчитывает на поддержку партнеров в поставках ракет для ПВО, финансировании оборонных нужд и развитии совместного производства беспилотников.