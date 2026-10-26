Україна просить партнерів передати 10% запасів ракет для ППО, - Хмара

Індустрія дронів

Україна закликає європейських партнерів терміново передати ракети для протиповітряної оборони та допомогти з фінансуванням оборонних потреб на 2027 рік. Також Київ пропонує розширити спільне виробництво українських безпілотників за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра оборони України Євгенія Хмари, оприлюдненій у телеграм-каналі Міністерства оборони України.

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Ракети для ППО потрібні вже зараз

Хмара звернувся до представників міністерств оборони Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії. Він закликав партнерів допомогти Україні посилити протиповітряну оборону та підготуватися до потреб наступного року.

Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів. Тому Київ пропонує партнерам передати частину ракет із наявних запасів зараз, а отримати заміну пізніше.

"Перший критичний пріоритет — ППО. Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам обмін: передати частину ракет із наявних запасів зараз в обмін на поставки, які мають надійти Україні пізніше", — заявив Хмара.

Міністр закликав розглянути можливість передати Україні 10% наявних запасів перехоплювачів. Йдеться, зокрема, про ракети для систем Patriot та IRIS-T, які Україна закуповує за кошти кредиту Європейського Союзу.

Також Україні потрібні переносні зенітні ракетні комплекси для боротьби з реактивними безпілотниками. За словами Хмари, Київ розраховує як на фінансування нових закупівель, так і на передавання систем із запасів партнерів.

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Українські дрони пропонують виробляти за кордоном

Другим важливим напрямом міністр назвав безпілотні системи. За його словами, у 2027 році Україна може подвоїти виробництво дронів, якщо отримає фінансування вчасно.

Хмара запропонував партнерам не лише збільшувати закупівлі, а й розширювати спільне виробництво українських безпілотників на території інших держав.

"Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн", — наголосив міністр.

Такий підхід, за його словами, дасть змогу:

збільшити обсяги виробництва безпілотників;

забезпечити Україну необхідними дронами;

посилити оборонні можливості країн-партнерів.

Україна розраховує на підтримку партнерів у постачанні ракет для ППО, фінансуванні оборонних потреб і розвитку спільного виробництва безпілотників.