Україна розраховує на постачання перехоплювачів для ППО: Є пакети, на які ми досі очікуємо, - Зеленський

Україна очікує на поновлення постачання перехоплювачів російської балістики.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Постачання ракет

За словами Зеленського, триває комунікація з партнерами щодо відновлення інших рівнів співпраці зі США.

"Дуже важливо, щоб було поновлене постачання перехоплювачів для ППО – перехоплювачів проти російської балістики. Є пакети, на які ми досі очікуємо. І це пакети і американські, і від європейських партнерів. Пакети, щодо яких є політичні рішення", - зазначив президегт.

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Дипломатія

Крім того, Україна готує зустрічі в Європі з представниками Президента США, і також з європейськими партнерами.

"Європа має бути в дипломатії. Україна завжди залучає Європу, і на наступному тижні ми розраховуємо, що дипломатія продовжиться", - наголосив Зеленський.

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot.