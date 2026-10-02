До кінця жовтня Україна зможе виробляти близько 400 дронів-перехоплювачів реактивних "шахедів", - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна випробовує п'ять моделей перехоплювачів проти реактивних дронів.

Про це він розповів Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він розповів, що Україна знищує близько 57% реактивних безпілотників і 85–90% звичайних дронів.

Видання зазначає, що Україна поспішно розробляє швидкісний дрон-перехоплювач, здатний збивати російські реактивні безпілотники.

"Зеленський повідомив, що наразі випробовують п'ять типів перехоплювачів. До кінця жовтня, за його словами, Україна зможе виробляти близько 400 одиниць однієї з цих моделей. Чотири інші залишаються на стадії випробувань", - йдеться в матеріалі.

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Проблеми

Президент водночас зауважив, що у розробці засобів протидії російським безпілотникам є перешкоди, зокрема дефіцит двигунів для перехоплювачів.

"Двигуни - ключове питання, ми справді імпортуємо багато двигунів. Є двигуни нашого виробництва, але їх недостатньо", - сказав він.

За його словами, Україна також має дефіцит коштів у бюджеті, який перешкоджає розробці та масовому виробництву важливих оборонних засобів.

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Зеленський заявив, що американські винищувачі F-16 демонструють ефективність у боротьбі з новими російськими реактивними безпілотниками, однак близько половини цих літаків тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.

Він додав, що деякі літаки повертаються настільки повільно, що Україна втрачає дорогоцінний час, коли винищувачі особливо потрібні для захисту неба.

Глава держави каже, що Київ хоче отримати допомогу західних партнерів для перенесення більшої частини технічного обслуговування в Україну. На його думку, утримання літаків ближче до фронту дозволило б швидше повертати їх у стрій.

На запитання, чи роблять партнери України все можливе для допомоги Києву, Зеленський відповів: "Недостатньо, звісно, недостатньо".

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