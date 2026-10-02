К концу октября Украина сможет производить около 400 дронов-перехватчиков реактивных "шахедов", - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина тестирует пять моделей средств перехвата реактивных дронов.

Об этом он рассказал Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он рассказал, что Украина уничтожает около 57% реактивных беспилотников и 85–90% обычных дронов.

Издание отмечает, что Украина в спешном порядке разрабатывает скоростной дрон-перехватчик, способный сбивать российские реактивные беспилотники.

"Зеленский сообщил, что в настоящее время испытывают пять типов перехватчиков. К концу октября, по его словам, Украина сможет производить около 400 единиц одной из этих моделей. Четыре остальные остаются на стадии испытаний", — говорится в материале.

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Проблемы

Президент при этом отметил, что в разработке средств противодействия российским беспилотникам есть препятствия, в частности дефицит двигателей для перехватчиков.

"Двигатели — ключевой вопрос, мы действительно импортируем много двигателей. Есть двигатели нашего производства, но их недостаточно", — сказал он.

По его словам, Украина также испытывает дефицит средств в бюджете, что препятствует разработке и массовому производству важных оборонных средств.

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Зеленский заявил, что американские истребители F-16 демонстрируют эффективность в борьбе с новыми российскими реактивными беспилотниками, однако около половины этих самолетов длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании.

Он добавил, что некоторые самолеты возвращаются настолько медленно, что Украина теряет драгоценное время, когда истребители особенно нужны для защиты неба.

Глава государства говорит, что Киев хочет получить помощь западных партнеров для переноса большей части технического обслуживания в Украину. По его мнению, содержание самолетов ближе к фронту позволило бы быстрее возвращать их в строй.

На вопрос, делают ли партнеры Украины все возможное, чтобы помочь Киеву, Зеленский ответил: "Недостаточно, конечно, недостаточно".

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