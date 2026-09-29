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Новости Реактивный шахед Дроны-перехватчики
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Новые украинские перехватчики проходят испытания, боевые группы уже используют их на практике, - Клименко

Индустрия дронов

Клименко рассказал о дронах-перехватчиках: они уже работают

Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а часть боевых групп применяет их на практике.

Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он напомнил, что с 27 августа в Киеве зафиксировали 235 воздушных тревог общей продолжительностью 261 час – более 10 суток непрерывной угрозы.

"Это новый вызов для украинской ПВО, который требует быстрых технологических решений и массового производства средств перехвата.

Во время последнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего подробно проработали вопросы разработки, испытаний, производства и поставок украинских средств для противодействия высокоскоростным воздушным угрозам. Определили первоочередные шаги для масштабирования", — подчеркнул Клименко.

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Перехватчики

По словам секретаря СНБО, новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания.

"А часть боевых групп использует их на практике. Вместе с производителями работаем над повышением их эффективности и переходом к массовому производству.

В рамках СНБО координируем работу государственных институтов, военных и производителей — от технологических решений до производства и поставок. Важно оперативно решать проблемные вопросы, наращивать потенциал и постоянно совершенствовать перехватчики в соответствии с новыми тактиками и технологиями противника", — отметил он.

Также Украина параллельно работает с международными партнерами над новыми пакетами ПВО и ищет дополнительные решения для противодействия воздушным угрозам.

Санкции

"Отдельное направление — санкционное давление, которое должно ограничивать возможности России по производству новых средств террора.

Благодарю украинских производителей, которые ежедневно работают над этими решениями, и всех защитников украинского неба.

Работаем над тем, чтобы у Украины было достаточно средств для эффективной защиты людей и инфраструктуры", — подытожил Клименко.

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Автор: 

Клименко Игорь (540) перехватчик (190) реактивный шахед (46)
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Топ комментарии
+8
А там ще і оті 3.000 ХЛАМінго від штілєрмана, зеленського і отої тьотки з **********, можливо, десь до 2030 року, уже підлетять з 2025 року!! Зеленський і міндіч, не можуть же не ЗБРЕХАТИ, Українцям в очі?!?!
Якось вони дивно не беруть до уваги на своє майбутнє, биту морду шуфрича, а дарма…. Це вони злегковажили… Українці доброзичливі, але за злочин, оманським хату спалять!
Слава Україні!!
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29.09.2026 14:43 Ответить
+7
Профукали дрони на опті - сьогодні реактивні Шахеди в кацапів вже на підході маневрені ракети - а наші фаєр - понти якось присіли
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29.09.2026 14:34 Ответить
+5
Фраєри MILFTECH запускають.Про це сказала Терех.
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29.09.2026 14:57 Ответить

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