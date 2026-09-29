Новые украинские перехватчики проходят испытания, боевые группы уже используют их на практике, - Клименко

Индустрия дронов

Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а часть боевых групп применяет их на практике.

Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Он напомнил, что с 27 августа в Киеве зафиксировали 235 воздушных тревог общей продолжительностью 261 час – более 10 суток непрерывной угрозы.

"Это новый вызов для украинской ПВО, который требует быстрых технологических решений и массового производства средств перехвата.



Во время последнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего подробно проработали вопросы разработки, испытаний, производства и поставок украинских средств для противодействия высокоскоростным воздушным угрозам. Определили первоочередные шаги для масштабирования", — подчеркнул Клименко.

Читайте: Реактивный "Шахед" — не только средство поражения, но и инструмент остановки города, - аналитика

Перехватчики

По словам секретаря СНБО, новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания.

"А часть боевых групп использует их на практике. Вместе с производителями работаем над повышением их эффективности и переходом к массовому производству.



В рамках СНБО координируем работу государственных институтов, военных и производителей — от технологических решений до производства и поставок. Важно оперативно решать проблемные вопросы, наращивать потенциал и постоянно совершенствовать перехватчики в соответствии с новыми тактиками и технологиями противника", — отметил он.

Также Украина параллельно работает с международными партнерами над новыми пакетами ПВО и ищет дополнительные решения для противодействия воздушным угрозам.

Санкции

"Отдельное направление — санкционное давление, которое должно ограничивать возможности России по производству новых средств террора.



Благодарю украинских производителей, которые ежедневно работают над этими решениями, и всех защитников украинского неба.



Работаем над тем, чтобы у Украины было достаточно средств для эффективной защиты людей и инфраструктуры", — подытожил Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общий процент сбитых БПЛА составляет 70%, реактивных - 57%. Новые перехватчики активно испытываются, - Зеленский