Новые украинские перехватчики проходят испытания, боевые группы уже используют их на практике, - Клименко
Индустрия дронов
Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а часть боевых групп применяет их на практике.
Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
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Он напомнил, что с 27 августа в Киеве зафиксировали 235 воздушных тревог общей продолжительностью 261 час – более 10 суток непрерывной угрозы.
"Это новый вызов для украинской ПВО, который требует быстрых технологических решений и массового производства средств перехвата.
Во время последнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего подробно проработали вопросы разработки, испытаний, производства и поставок украинских средств для противодействия высокоскоростным воздушным угрозам. Определили первоочередные шаги для масштабирования", — подчеркнул Клименко.
Перехватчики
По словам секретаря СНБО, новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания.
"А часть боевых групп использует их на практике. Вместе с производителями работаем над повышением их эффективности и переходом к массовому производству.
В рамках СНБО координируем работу государственных институтов, военных и производителей — от технологических решений до производства и поставок. Важно оперативно решать проблемные вопросы, наращивать потенциал и постоянно совершенствовать перехватчики в соответствии с новыми тактиками и технологиями противника", — отметил он.
Также Украина параллельно работает с международными партнерами над новыми пакетами ПВО и ищет дополнительные решения для противодействия воздушным угрозам.
Санкции
"Отдельное направление — санкционное давление, которое должно ограничивать возможности России по производству новых средств террора.
Благодарю украинских производителей, которые ежедневно работают над этими решениями, и всех защитников украинского неба.
Работаем над тем, чтобы у Украины было достаточно средств для эффективной защиты людей и инфраструктуры", — подытожил Клименко.
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Якось вони дивно не беруть до уваги на своє майбутнє, биту морду шуфрича, а дарма…. Це вони злегковажили… Українці доброзичливі, але за злочин, оманським хату спалять!
Слава Україні!!