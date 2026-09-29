Нові українські перехоплювачі проходять випробування, бойові групи вже використовують їх на практиці, - Клименко

Індустрія дронів

Нові українські перехоплювачі вже проходять активні випробування, а частина бойових груп використовує їх на практиці.

Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Він нагадав, що із 27 серпня в Києві зафіксували 235 повітряних тривог загальною тривалістю 261 година – понад 10 діб безперервної загрози.

"Це новий виклик для української ППО, який потребує швидких технологічних рішень і масового виробництва засобів перехоплення.



Під час останньої Ставки Верховного Головнокомандувача детально опрацювали питання розробки, випробувань, виробництва та постачання українських засобів для протидії швидкісним повітряним загрозам. Визначили першочергові кроки для масштабування", - наголосив Клименко.

Читайте: Реактивний "Шахед" - не лише засіб ураження, а й інструмент зупинки міста, - аналітика

Перехоплювачі

За словами секретаря РНБО, нові українські перехоплювачі вже проходять активні випробування.

"А частина бойових груп використовує їх на практиці. Разом із виробниками працюємо над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва.



У межах РНБО координуємо роботу державних інституцій, військових і виробників – від технологічних рішень до виробництва та постачання. Важливо оперативно вирішувати проблемні питання, нарощувати спроможності та постійно вдосконалювати перехоплювачі відповідно до нових тактик і технологій ворога", - зазначив він.

Також Україна паралельно працює з міжнародними партнерами над новими пакетами ППО та шукає додаткові рішення для протидії повітряним загрозам.

Санкції

"Окремий напрям - санкційний тиск, який має обмежувати можливості росії виробляти нові засоби терору.



Дякую українським виробникам, які щодня працюють над цими рішеннями, і всім захисникам українського неба.



Працюємо над тим, щоб Україна мала достатньо засобів для ефективного захисту людей та інфраструктури", - підсумував Клименко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальний відсоток збиття БпЛА становить 70%, реактивних – 57%. Нові перехоплювачі активно випробовують, - Зеленський