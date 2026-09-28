УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9987 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
709 16

Загальний відсоток збиття БпЛА становить 70%, реактивних – 57%. Нові перехоплювачі активно випробовують, - Зеленський

Індустрія дронів

зеленський

Станом на сьогодні загальний відсоток знешкодження безпілотників силами ППО становить 70%, реактивних дронів — 57%.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результат збиття

"Увесь день сьогодні атаки "шахедів". Багато реактивних. Вже більш ніж 120 дронів, 90 з них реактивні... Загальний відсоток збиття дронів на сьогодні – 70%. Це і звичайні, і реактивні "шахеди", але щодо реактивних, на жаль, значно менше, ніж потрібно, – 57%", — повідомив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив забезпечити повне фінансування оборонних потреб України: До кінця року має бути виконано на 100%

Перехоплювачі у розробці

Президент додав: нові українські перехоплювачі проти таких безпілотників зараз випробовуються в активному темпі. Частина бойових груп їх уже використовує.

"Але, звісно, треба ще доопрацьовувати деякі деталі, щоб була достатня ефективність і масовість. Розробників прискорюємо", — додав Зеленський.

  • Зазначимо, що за даними Повітряних сил, протягом 28 вересня — із 6:30 ранку по 18:30 вечора — росіяни атакували Україну 124 ударними БпЛА, з яких 86 були реактивні. ППО збила чи подавила 86 БпЛА (49 з яких ` реактивні). Здебільшого ціллю були Київ та Київська область.

Читайте також: Україна вже успішно перехоплює реактивні "шахеди", але "вікно технологій" ще не закрито, - Мадяр

Автор: 

Зеленський Володимир (27144) дрони (8994) Шахед (2541) перехоплювач (206) реактивний шахед (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Таке буває, що емоції не дають навіть щось негативне написати. Думки в переміш з матами затуманюють голову, а руки реально аж трусить 🤬. Гівно ти квартальне.
показати весь коментар
28.09.2026 22:25 Відповісти
+11
Да заткніть хто-небудь цю гундосу зе@лядь! Нікчема, пустобріх, пусте місце.
показати весь коментар
28.09.2026 22:30 Відповісти
+8
Краще помовчи
показати весь коментар
28.09.2026 22:21 Відповісти

Завантаження...

 
 