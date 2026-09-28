Загальний відсоток збиття БпЛА становить 70%, реактивних – 57%. Нові перехоплювачі активно випробовують, - Зеленський

Індустрія дронів

Станом на сьогодні загальний відсоток знешкодження безпілотників силами ППО становить 70%, реактивних дронів — 57%.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Результат збиття

"Увесь день сьогодні атаки "шахедів". Багато реактивних. Вже більш ніж 120 дронів, 90 з них реактивні... Загальний відсоток збиття дронів на сьогодні – 70%. Це і звичайні, і реактивні "шахеди", але щодо реактивних, на жаль, значно менше, ніж потрібно, – 57%", — повідомив глава держави.

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Перехоплювачі у розробці

Президент додав: нові українські перехоплювачі проти таких безпілотників зараз випробовуються в активному темпі. Частина бойових груп їх уже використовує.

"Але, звісно, треба ще доопрацьовувати деякі деталі, щоб була достатня ефективність і масовість. Розробників прискорюємо", — додав Зеленський.

Зазначимо, що за даними Повітряних сил, протягом 28 вересня — із 6:30 ранку по 18:30 вечора — росіяни атакували Україну 124 ударними БпЛА, з яких 86 були реактивні. ППО збила чи подавила 86 БпЛА (49 з яких ` реактивні). Здебільшого ціллю були Київ та Київська область.

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