УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11608 відвідувачів онлайн
Новини Фінансування Сил оборони
474 15

Зеленський доручив забезпечити повне фінансування оборонних потреб України: До кінця року має бути виконано на 100%

Зеленський, Корецький

Президент Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром та з дипломатичною командою щодо ключових потреб, зокрема наявних фінансових потреб України на оборону.

Про це він повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

100% покриття оборонних замовлень

"Уряд, Міністерство закордонних справ, Офіс, наші військові, наша переговорна група – чітке завдання заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Все, що можемо зробити разом з партнерами, за кошти партнерів – це стосується передусім оборонних замовлень, – до кінця року має бути виконано на 100%. Отже, потрібне повне фінансування. Це повинно бути забезпечено", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що "конкретні рішення, напрямок домовленостей з партнерами – все це є, і відповідальність премʼєр-міністра, міністра закордонних справ України, команди Офісу – повністю забезпечити все те, про що ми сьогодні говорили".

Читайте також: Партнери мають покрити зростання оборонних витрат України, - радник Мерца Зауттер

Дедлайни для уряду та парламенту

Також президент заявив, що розраховує на дієву підтримку від парламентарів.

"Якщо урядовці свою частину зобовʼязань виконають до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту. Уряд, наші дипломати будуть в повній комунікації з парламентарями.

Читайте також: Корецький провів нараду з Міноборони щодо дефіциту в $27 млрд: частину коштів шукатимуть всередині країни, частину – проситимуть у партнерів

Автор: 

дефіцит (410) Зеленський Володимир (27144) фінансування (1623)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
це вищий пілотаж трускавецької школи економіки.... як легко вирішити питання з нестачею 27 млрд. дол., достатньо провести нараду і доручити завдання. Думаю лідер здатний і на більше.. наступного разу треба зібрати нараду і доручити завдання забезпечити 1 трлн. дол. І на хрен нам та западні партнери з їх принизливими вимогами на розкрадати їх гроші.
показати весь коментар
28.09.2026 21:50 Відповісти
+1
Дефіцит - "стій, раз-два", інфляція "стій, раз-два"....О як!!!!
показати весь коментар
28.09.2026 21:46 Відповісти
+1
показати весь коментар
28.09.2026 21:49 Відповісти

Завантаження...

 
 