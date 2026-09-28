Зеленський доручив забезпечити повне фінансування оборонних потреб України: До кінця року має бути виконано на 100%

Президент Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром та з дипломатичною командою щодо ключових потреб, зокрема наявних фінансових потреб України на оборону.

Про це він повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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100% покриття оборонних замовлень

"Уряд, Міністерство закордонних справ, Офіс, наші військові, наша переговорна група – чітке завдання заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Все, що можемо зробити разом з партнерами, за кошти партнерів – це стосується передусім оборонних замовлень, – до кінця року має бути виконано на 100%. Отже, потрібне повне фінансування. Це повинно бути забезпечено", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що "конкретні рішення, напрямок домовленостей з партнерами – все це є, і відповідальність премʼєр-міністра, міністра закордонних справ України, команди Офісу – повністю забезпечити все те, про що ми сьогодні говорили".

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Дедлайни для уряду та парламенту

Також президент заявив, що розраховує на дієву підтримку від парламентарів.

"Якщо урядовці свою частину зобовʼязань виконають до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту. Уряд, наші дипломати будуть в повній комунікації з парламентарями.

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