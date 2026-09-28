Зеленский поручил обеспечить полное финансирование оборонных нужд Украины: до конца года должно быть выполнено на 100%

Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром и дипломатической командой по вопросам ключевых потребностей, в частности текущих финансовых потребностей Украины в сфере обороны.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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100% покрытие оборонных заказов

"Правительство, Министерство иностранных дел, Офис, наши военные, наша переговорная группа — перед ними стоит четкая задача: покрыть текущие финансовые потребности Украины в сфере обороны. Все, что мы можем сделать вместе с партнерами, за счет средств партнеров — это касается прежде всего оборонных заказов, — до конца года должно быть выполнено на 100%. Следовательно, необходимо полное финансирование. Это должно быть обеспечено", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что "конкретные решения, направление договоренностей с партнерами — все это есть, и ответственность премьер-министра, министра иностранных дел Украины, команды Офиса — полностью обеспечить все то, о чем мы сегодня говорили".

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Сроки для правительства и парламента

Также президент заявил, что рассчитывает на действенную поддержку со стороны парламентариев.

"Если правительственные чиновники выполнят свою часть обязательств до 15 октября, чтобы обеспечить необходимое Украине финансирование, то такой же четкий график нужен и от парламента. Правительство, наши дипломаты будут в полном контакте с парламентариями.

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