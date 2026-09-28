Общий процент сбитых БПЛА составляет 70%, реактивных – 57%. Новые перехватчики активно испытываются, – Зеленский

Индустрия дронов

На сегодняшний день общий процент сбитых беспилотников силами ПВО составляет 70%, реактивных дронов — 57%.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Результат сбития

"Весь день сегодня атаки "Шахедов". Много реактивных. Уже более 120 дронов, 90 из них реактивные...Общий процент сбитых дронов на сегодня — 70%. Это и обычные, и реактивные "Шахеды", но что касается реактивных, то, к сожалению, значительно меньше, чем нужно, — 57%", — сообщил глава государства.

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Перехватчики в разработке

Президент добавил: новые украинские перехватчики против таких беспилотников сейчас испытываются в активном темпе. Часть боевых групп уже использует их.

"Но, конечно, нужно еще доработать некоторые детали, чтобы обеспечить достаточную эффективность и массовость. Мы подталкиваем разработчиков к ускорению работы", — добавил Зеленский.

Отметим, что по данным Воздушных сил, в течение 28 сентября — с 6:30 утра до 18:30 вечера — россияне атаковали Украину 124 ударными БПЛА, из которых 86 были реактивными. ПВО сбила или подавила 86 БПЛА (49 из которых — реактивные). В основном целями были Киев и Киевская область.

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