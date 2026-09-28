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Новости Индустрия дронов
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Общий процент сбитых БПЛА составляет 70%, реактивных – 57%. Новые перехватчики активно испытываются, – Зеленский

Индустрия дронов

зеленський

На сегодняшний день общий процент сбитых беспилотников силами ПВО составляет 70%, реактивных дронов — 57%.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Результат сбития

"Весь день сегодня атаки "Шахедов". Много реактивных. Уже более 120 дронов, 90 из них реактивные...Общий процент сбитых дронов на сегодня — 70%. Это и обычные, и реактивные "Шахеды", но что касается реактивных, то, к сожалению, значительно меньше, чем нужно, — 57%", — сообщил глава государства.

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Перехватчики в разработке

Президент добавил: новые украинские перехватчики против таких беспилотников сейчас испытываются в активном темпе. Часть боевых групп уже использует их.

"Но, конечно, нужно еще доработать некоторые детали, чтобы обеспечить достаточную эффективность и массовость. Мы подталкиваем разработчиков к ускорению работы", — добавил Зеленский.

  • Отметим, что по данным Воздушных сил, в течение 28 сентября — с 6:30 утра до 18:30 вечера — россияне атаковали Украину 124 ударными БПЛА, из которых 86 были реактивными. ПВО сбила или подавила 86 БПЛА (49 из которых — реактивные). В основном целями были Киев и Киевская область.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25990) дроны (8274) Шахед (2534) перехватчик (187) реактивный шахед (45)
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Топ комментарии
+11
Таке буває, що емоції не дають навіть щось негативне написати. Думки в переміш з матами затуманюють голову, а руки реально аж трусить 🤬. Гівно ти квартальне.
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28.09.2026 22:25 Ответить
+11
Да заткніть хто-небудь цю гундосу зе@лядь! Нікчема, пустобріх, пусте місце.
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28.09.2026 22:30 Ответить
+8
Краще помовчи
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28.09.2026 22:21 Ответить

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