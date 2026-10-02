Российское производство дронов и ракет зависит от иностранных компонентов, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В ночь на 2 октября российские войска запустили по Украине более 100 ударных беспилотников, почти половина из которых были реактивными. Их производство по-прежнему критически зависит от иностранных компонентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Этой ночью россияне запустили по Украине более 100 ударных дронов, из них почти 50 — реактивные. Большинство наших воины обезвредили, но, к сожалению, были и попадания", — говорится в сообщении.

Последствия ночной атаки

В Киеве несколько раз "шахедами" нанесли удары по Южному мосту. Утром был нанесен удар по жилому многоэтажному дому. Один человек погиб.

В Херсоне россияне "поразили" детский сад, в Харькове атаковали продуктовый магазин, есть повреждения института и объектов критической инфраструктуры.

Были вражеские удары по многоэтажкам в Краматорске и Сумах. Также обстреляли Днепровскую, Одесскую, Харьковскую, Киевскую, Полтавскую и Ривненскую области.

"На данный момент известно о четырех раненых в результате ночной российской атаки. Везде, где это необходимо, работают наши службы", — отметил Зеленский.

Российское производство дронов и ракет зависит от иностранных компонентов

Президент Украины подчеркнул, что, несмотря на попытки Москвы полностью локализовать производство дронов и ракет, российская военная промышленность остается критически зависимой от иностранных компонентов.

"Это цепочки поставок, которые идут из Европы, США, Китая, Японии и многих других стран. Большинство этих компаний - известные производители, но их компоненты до сих пор попадают в Россию", - добавил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что каждый российский дрон реально можно остановить еще на производственной линии. Для этого нужна политическая воля этих стран.

Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию в ответ на увеличение количества ударов по Украине.

"Если Кремль выбрал больше ударов, санкции должны работать и усиливаться", — подчеркнул президент Украины.

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