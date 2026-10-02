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Новини Обстріли України
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Російське виробництво дронів і ракет залежить від іноземних компонентів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

У ніч на 2 жовтня російські війська випустили по Україні понад 100 ударних безпілотників, майже половина з яких були реактивними. Їх виробництво залишається критично залежним від іноземних компонентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Цієї ночі росіяни випустили по Україні понад 100 ударних дронів, з них майже 50 – реактивні. Більшість наші воїни знешкодили, але, на жаль, були й влучання", - йдеться в повідомленні.

Наслідки нічної атаки

У Києві декілька разів "шахедами" вдарили по Південному мосту. Вранці був удар по житловій багатоповерхівці. Одна людина загинула.

Наслідки ударів по Україні в ніч на 2 жовтня

У Херсоні росіяни "перемогли" дитячий садочок, у Харкові атакували продуктовий магазин, є пошкодження інституту, критичної інфраструктури.

Були ворожі удари по багатоповерхівках в Краматорську та Сумах. Також обстріляли Дніпровщину, Одещину, Харківщину, Київщину, Полтавщину та Рівненщину.

"Станом на зараз відомо про чотирьох поранених через нічну російську атаку. Всюди, де потрібно, працюють наші служби", - зазначив Зеленський.

Наслідки ударів по Україні в ніч на 2 жовтня

Російське виробництво дронів і ракет залежить від іноземних компонентів

Президент України наголосив, що попри спроби Москви повністю локалізувати виробництво дронів і ракет, російська військова промисловість залишається критично залежною від іноземних компонентів.

"Це ланцюги постачань, які йдуть з Європи, США, Китаю, Японії та багатьох інших країн. Більшість цих компаній – відомі виробники, але їхні компоненти досі потрапляють до Росії", - додав Зеленський.

Та підкреслив, що кожен російський дрон реально зупинити ще на виробничій лінії. Потрібна політична воля цих країн.

Зеленський закликав посилювати санкційний тиск на Росію у відповідь на збільшення кількості ударів по Україні.

"Якщо Кремль обрав більше ударів, санкції мають працювати й посилюватися", - наголосив президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський БпЛА вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві: там розташований дослідницький реактор

Наслідки нічної атаки
Наслідки нічної атаки
Наслідки нічної атаки

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала низку регіонів України: є загиблий і десятки постраждалих. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (5996) Зеленський Володимир (27173) обстріл (37104) реактивний шахед (54)
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Топ коментарі
+4
Добре що наше, залежить тільки від штілермана, та його мілфи...
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02.10.2026 11:00 Відповісти
+2
Мабуть він вже пророком став, все знає, все коментувати може. Коли ху....лостан не залежав від іноземних технологій, до речі, ми теж залежимо
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02.10.2026 11:01 Відповісти
+2
Мабуть не той хазяїн був, або повз корита робити почав
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02.10.2026 11:05 Відповісти

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