Російське виробництво дронів і ракет залежить від іноземних компонентів, - Зеленський. ФОТОрепортаж
У ніч на 2 жовтня російські війська випустили по Україні понад 100 ударних безпілотників, майже половина з яких були реактивними. Їх виробництво залишається критично залежним від іноземних компонентів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Цієї ночі росіяни випустили по Україні понад 100 ударних дронів, з них майже 50 – реактивні. Більшість наші воїни знешкодили, але, на жаль, були й влучання", - йдеться в повідомленні.
Наслідки нічної атаки
У Києві декілька разів "шахедами" вдарили по Південному мосту. Вранці був удар по житловій багатоповерхівці. Одна людина загинула.
У Херсоні росіяни "перемогли" дитячий садочок, у Харкові атакували продуктовий магазин, є пошкодження інституту, критичної інфраструктури.
Були ворожі удари по багатоповерхівках в Краматорську та Сумах. Також обстріляли Дніпровщину, Одещину, Харківщину, Київщину, Полтавщину та Рівненщину.
"Станом на зараз відомо про чотирьох поранених через нічну російську атаку. Всюди, де потрібно, працюють наші служби", - зазначив Зеленський.
Російське виробництво дронів і ракет залежить від іноземних компонентів
Президент України наголосив, що попри спроби Москви повністю локалізувати виробництво дронів і ракет, російська військова промисловість залишається критично залежною від іноземних компонентів.
"Це ланцюги постачань, які йдуть з Європи, США, Китаю, Японії та багатьох інших країн. Більшість цих компаній – відомі виробники, але їхні компоненти досі потрапляють до Росії", - додав Зеленський.
Та підкреслив, що кожен російський дрон реально зупинити ще на виробничій лінії. Потрібна політична воля цих країн.
Зеленський закликав посилювати санкційний тиск на Росію у відповідь на збільшення кількості ударів по Україні.
"Якщо Кремль обрав більше ударів, санкції мають працювати й посилюватися", - наголосив президент України.
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