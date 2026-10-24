Україна отримала від США лише 24 ракети для Patriot за останні 90 днів, - Зеленський
За останні три місяці Україна отримала від Сполучених Штатів лише 24 ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ABC News.
"А ми від стратегічних партнерів отримали 24 ракети за останні 90 днів. Ми не плачемо й не кричимо, але це дуже важливо. Кожна ракета важлива", - додав президент.
Водночас потреби української ППО значно більші - у середньому 350 таких ракет щомісяця.
Зеленський наголосив, що кожен перехоплювач має важливе значення для захисту українських міст від російських атак.
"Лише в ніч на четвер 30 балістичних ракет влучили в українську столицю Київ", - сказав він.
На Близькому Сході використали понад 2 тисячі ракет Patriot
Зеленський також звернув увагу на масштаби використання цих систем під час війни проти Ірану. За його словами, у перші кілька днів бойових дій США та країни Близького Сходу застосували понад дві тисячі ракет Patriot проти іранських цілей.
На цьому тлі президент наголосив на потребі України в достатній кількості перехоплювачів для захисту від російських ракетних атак.
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