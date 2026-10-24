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Україна отримала від США лише 24 ракети для Patriot за останні 90 днів, - Зеленський

Зеленський порівняв постачання Patriot Україні та застосування на Близькому Сході

За останні три місяці Україна отримала від Сполучених Штатів лише 24 ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ABC News.

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"А ми від стратегічних партнерів отримали 24 ракети за останні 90 днів. Ми не плачемо й не кричимо, але це дуже важливо. Кожна ракета важлива", - додав президент.

Водночас потреби української ППО значно більші - у середньому 350 таких ракет щомісяця.

Зеленський наголосив, що кожен перехоплювач має важливе значення для захисту українських міст від російських атак.

"Лише в ніч на четвер 30 балістичних ракет влучили в українську столицю Київ", - сказав він. 

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На Близькому Сході використали понад 2 тисячі ракет Patriot

Зеленський також звернув увагу на масштаби використання цих систем під час війни проти Ірану. За його словами, у перші кілька днів бойових дій США та країни Близького Сходу застосували понад дві тисячі ракет Patriot проти іранських цілей.

На цьому тлі президент наголосив на потребі України в достатній кількості перехоплювачів для захисту від російських ракетних атак.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27451) Patriot (668)
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Топ коментарі
+18
Ти б краще розсказав, скільки отримав Міндіч за останні чотири роки...
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24.10.2026 12:20 Відповісти
+15
У тебе ж є 3000 фламінго! Та закидай ними Москву! Що ти ходиш як жебрак?
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24.10.2026 12:20 Відповісти
+14
Ну, фаірпоінтів від штилерманів та миндичей отримали ще меньше...
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24.10.2026 12:19 Відповісти

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