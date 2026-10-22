Німеччина не має даних про можливі затримки постачання Україні ракет до Patriot, - Міноборони ФРН
Німеччина не має власної інформації про можливі затримки постачання Україні керованих ракет до систем ППО Patriot.
Про це повідомили у федеральному міністерстві оборони Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Федеральний уряд Німеччини не має власної інформації про можливі затримки постачання керованих ракет Patriot", - зазначили там.
Також у міністерстві зазначили, що раніше українська сторона активно виступала за продовження закупівель у межах механізму PURL, який дає змогу отримувати критично важливе озброєння американського виробництва.
Там додали, що Німеччина підтримує закупівлю ракет Patriot для України за двома окремими напрямами – через двостороннє фінансування контракту з американським виробником Raytheon та через механізм PURL.
Що передувало?
- Раніше Зеленський повідомляв, що цього року Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для ППО порівняно з 2025-м, а офіційною причиною названо бойові дії на Близькому Сході.
- Financial Times писало, що Трамп відмовив у наданні 300 ракет до Patriot, аби зберегти американські запаси на тлі війни проти Ірану. За словами Зеленського, взимку Україні потрібно 100–120 ракет до Patriot щомісяця.
- ЗМІ повідомляли, що Гегсет затримує передачу Україні великої партії оплачених союзниками ракет до Patriot.
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