Німеччина не має даних про можливі затримки постачання Україні ракет до Patriot, - Міноборони ФРН

Німеччина не має власної інформації про можливі затримки постачання Україні керованих ракет до систем ППО Patriot.

Про це повідомили у федеральному міністерстві оборони Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Федеральний уряд Німеччини не має власної інформації про можливі затримки постачання керованих ракет Patriot", - зазначили там.

Також у міністерстві зазначили, що раніше українська сторона активно виступала за продовження закупівель у межах механізму PURL, який дає змогу отримувати критично важливе озброєння американського виробництва.

Там додали, що Німеччина підтримує закупівлю ракет Patriot для України за двома окремими напрямами – через двостороннє фінансування контракту з американським виробником Raytheon та через механізм PURL.

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Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що цього року Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для ППО порівняно з 2025-м, а офіційною причиною названо бойові дії на Близькому Сході.

Financial Times писало, що Трамп відмовив у наданні 300 ракет до Patriot, аби зберегти американські запаси на тлі війни проти Ірану. За словами Зеленського, взимку Україні потрібно 100–120 ракет до Patriot щомісяця.

ЗМІ повідомляли, що Гегсет затримує передачу Україні великої партії оплачених союзниками ракет до Patriot.

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