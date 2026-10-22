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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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У Германии нет данных о возможных задержках поставок Украине ракет для Patriot, - Минобороны ФРГ

Задержки поставок ракет для Patriot: что говорят в Германии?

У Германии нет собственной информации о возможных задержках с поставками Украине управляемых ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщили в федеральном министерстве обороны Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Подробности

"Федеральное правительство Германии не располагает собственной информацией о возможных задержках поставок управляемых ракет Patriot", — отметили там.

Также в министерстве отметили, что ранее украинская сторона активно выступала за продолжение закупок в рамках механизма PURL, который позволяет получать критически важное вооружение американского производства.

Там добавили, что Германия поддерживает закупку ракет Patriot для Украины по двум отдельным направлениям — через двустороннее финансирование контракта с американским производителем Raytheon и через механизм PURL.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее Зеленский сообщал, что в этом году Украина получила от партнеров в три раза меньше ракет для ПВО по сравнению с 2025 годом, а официальной причиной названы боевые действия на Ближнем Востоке.
  • Financial Times писала, что Трамп отказал в предоставлении 300 ракет для Patriot, чтобы сохранить американские запасы на фоне войны против Ирана. По словам Зеленского, зимой Украине требуется 100–120 ракет для Patriot ежемесячно.
  • СМИ сообщали, что Хегсет задерживает передачу Украине крупной партии оплаченных союзниками ракет для системы "Патриот".

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