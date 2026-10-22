У Германии нет данных о возможных задержках поставок Украине ракет для Patriot, - Минобороны ФРГ

У Германии нет собственной информации о возможных задержках с поставками Украине управляемых ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщили в федеральном министерстве обороны Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Федеральное правительство Германии не располагает собственной информацией о возможных задержках поставок управляемых ракет Patriot", — отметили там.

Также в министерстве отметили, что ранее украинская сторона активно выступала за продолжение закупок в рамках механизма PURL, который позволяет получать критически важное вооружение американского производства.

Там добавили, что Германия поддерживает закупку ракет Patriot для Украины по двум отдельным направлениям — через двустороннее финансирование контракта с американским производителем Raytheon и через механизм PURL.

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Что этому предшествовало?

Ранее Зеленский сообщал, что в этом году Украина получила от партнеров в три раза меньше ракет для ПВО по сравнению с 2025 годом, а официальной причиной названы боевые действия на Ближнем Востоке.

Financial Times писала, что Трамп отказал в предоставлении 300 ракет для Patriot, чтобы сохранить американские запасы на фоне войны против Ирана. По словам Зеленского, зимой Украине требуется 100–120 ракет для Patriot ежемесячно.

СМИ сообщали, что Хегсет задерживает передачу Украине крупной партии оплаченных союзниками ракет для системы "Патриот".

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