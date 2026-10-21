Капитуляция Украины означала бы капитуляцию всех союзников, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что капитуляция Украины в войне с Россией означала бы капитуляцию всех союзников.

Как пишет DW, об этом Мерц заявил во время экономического форума в Берлине 21 октября, передает Цензор.НЕТ.

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Капитуляция Украины — исключена

Так, Мерц отметил, что Германия и европейские страны по-прежнему готовы к переговорам в любой момент.

"Мы оказываем поддержку Украине не для того, чтобы затягивать эту войну. Но капитуляция — или даже безоговорочная капитуляция Украины — исключена. Ведь это означало бы капитуляцию всех нас", — сказал он.

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Гибридные атаки РФ

По словам канцлера, российская дезинформация и гибридные атаки представляют наибольшую угрозу безопасности Германии. Он обвинил Москву в "фундаментальном ударе по политическому порядку, установленному после окончания "холодной войны".

"Моя самая большая обеспокоенность на данный момент — не наша экономика, не США или Китай, а влияние России на наше общество", — заявил Мерц.

Он пояснил, что речь идет о диверсиях, гибридных атаках на системы связи и попытках дестабилизации Германии.

Мерц подчеркнул, что такие атаки происходят ежедневно, а их важность в стране до сих пор недооценивают.

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Что предшествовало

Напомним, накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что переговорщики из США в течение полутора лет пытаются добиться от Украины капитуляции на условиях российского диктатора Владимира Путина.