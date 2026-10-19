Мерц предупредил о планах Путина дестабилизировать Европу

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал европейцев более серьезно относиться к угрозе со стороны России. По его словам, цель Кремля — не только захват украинских территорий, но и ослабление демократии и дестабилизация политической системы Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью Bloomberg.

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Мерц предупредил об угрозе для всей Европы

Канцлер подчеркнул, что Россия пытается влиять на европейские общества и создавать угрозы для политической стабильности континента. По его мнению, многие люди, в частности в Германии, до сих пор недооценивают опасность.

"Больше всего меня беспокоит недооценка влияния России на наши общества. Россия движется к дестабилизации всего политического устройства нашего европейского континента", — заявил Мерц.

Он также упомянул об обвинениях немецкого правительства в адрес России в причастности к атаке с использованием дронов на аэропорт в Лейпциге в августе. Этот случай стал одним из ряда актов саботажа в Европе, ответственность за которые возлагают на Россию или ее союзников.

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По словам канцлера, российская угроза не ограничивается территориальными претензиями к Украине.

"Они не видят, в чем на самом деле заключается цель России. Это не только территориальные завоевания в Украине. Они боятся демократии. Они боятся открытых обществ. Они боятся успеха европейской интеграции", — сказал Мерц.

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Германия готовится и дальше поддерживать Украину

Мерц заявил, что Германия вместе с европейскими союзниками и партнерами продолжает финансово поддерживать Украину. По его словам, Берлин не рассчитывает на помощь США в финансировании украинской обороны и закупке необходимого оборудования.

"Это действительно большая нагрузка для наших бюджетов, это действительно большое дело для Евросоюза. Но мы это делаем и будем стараться продолжать делать это, пока не закончится эта ужасная война", — подчеркнул канцлер.

В то же время европейские лидеры ищут способы снизить напряженность между Киевом и Вашингтоном. Мерц отметил, что пытается убедить президента США Дональда Трампа в том, что стабильная Европа и Евросоюз как партнер отвечают и американским интересам.

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По словам канцлера, европейские страны готовятся продолжать поддержку Украины даже без помощи США и сохранять санкции против России.

В то же время Европа пока не может полностью заменить американские системы противовоздушной обороны и обмен разведывательными данными. Поэтому европейские правительства реформируют оборонную сферу, чтобы усилить самостоятельность континента в вопросах безопасности.

"Мы услышали этот сигнал тревоги. И мы стараемся занять такую позицию, которая сделает нас достаточно сильными, чтобы конкурировать и самостоятельно защищаться в рамках НАТО", — подытожил Мерц.

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