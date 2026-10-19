Мерц попередив про плани Путіна дестабілізувати Європу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав європейців серйозніше ставитися до загрози з боку Росії. За його словами, мета Кремля — не лише захоплення українських територій, а й послаблення демократії та дестабілізація політичної системи Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в інтерв’ю Bloomberg.

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Мерц попередив про загрозу для всієї Європи

Канцлер наголосив, що Росія намагається впливати на європейські суспільства та створювати загрози для політичної стабільності континенту. На його думку, багато людей, зокрема в Німеччині, досі недооцінюють небезпеку.

"Моє найбільше занепокоєння викликає недооцінка впливу Росії на наші суспільства. Росія рухається до дестабілізації всього політичного устрою нашого європейського континенту", — заявив Мерц.

Він також згадав про звинувачення німецького уряду на адресу Росії у причетності до дронової атаки на аеропорт у Лейпцигу в серпні. Цей випадок став одним із низки актів саботажу в Європі, відповідальність за які покладають на Росію або її союзників.

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За словами канцлера, російська загроза не обмежується територіальними претензіями до України.

"Вони не бачать, у чому насправді полягає мета Росії. Це не лише територіальні завоювання в Україні. Вони бояться демократії. Вони бояться відкритих суспільств. Вони бояться успіху європейської інтеграції", — сказав Мерц.

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Німеччина готується підтримувати Україну й надалі

Мерц заявив, що Німеччина разом із європейськими союзниками та партнерами продовжує фінансово підтримувати Україну. За його словами, Берлін не розраховує на допомогу США у фінансуванні української оборони та закупівлі необхідного обладнання.

"Це справді велике навантаження для наших бюджетів, це справді велика справа для Євросоюзу. Але ми це робимо і намагатимемося продовжувати робити це, доки не закінчиться ця жахлива війна", — наголосив канцлер.

Водночас європейські лідери шукають способи зменшити напруженість між Києвом і Вашингтоном. Мерц зазначив, що намагається переконати президента США Дональда Трампа в тому, що стабільна Європа та Євросоюз як партнер відповідають і американським інтересам.

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За словами канцлера, європейські країни готуються продовжувати підтримку України навіть без допомоги США та зберігати санкції проти Росії.

Водночас Європа поки не може повністю замінити американські системи протиповітряної оборони та обмін розвідувальними даними. Тому європейські уряди реформують оборонну сферу, щоб посилити самостійність континенту в питаннях безпеки.

"Ми почули цей сигнал тривоги. І ми намагаємося зайняти таке становище, яке зробить нас достатньо сильними, щоб конкурувати та самостійно захищатися в рамках НАТО", — підсумував Мерц.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не хоче закінчення війни", тому "настав час комусь іншому вести переговори від імені України".

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